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 ŞİLE'DEKİ KURSLA OKUR YAZAR OLDULAR

  Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL DHA Şile Halk Eğitim Merkezi'nde 2017- 2018 Eğitim yıl sonu programlarında "Okuma Yazma Kursu" gören 130 kişi belgelerini aldı

15 Mayıs 2018 14:12

 

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL DHA
Şile Halk Eğitim Merkezi\'nde 2017- 2018 Eğitim yıl sonu programlarında \"Okuma Yazma Kursu\" gören 130 kişi belgelerini aldı.
Şile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Faruk Uçer,  \"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşlerinin talimatıyla ülkemiz genelinde başlatılan okuma yazma seferliği kampanyasında biz de Şile’de başlatacağımız kurs öncesinde yaptığımız araştırmalara göre, İlçemizde 220 kişinin okumaz, yazmaz olduğunu tespit ettik. Öğretmenlerimizle birlikte yaklaşık üç ay gibi bir sürede 116\'sı bayan 14\'ü erkek olmak üzere toplamda 130 kişi okur yazar yapmayı başardık\" dedi. Uçer\'in konuşmasından sonra kursiyerler kendi yazdıkları şiirleri okudu.
Şile Kaymakamı Salih Yüce de \"İlçemizde okumaz yazmazların bu kadar çok olması üzücü ayrıca bizlerin de ayıbı. Ancak geç de  olsa bu ayıbı ortadan kaldırdık.Tüm kursiyerlerimize ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum\" dedi. Kursiyerler kurs bitirme belgelerini Şile Kaymakamı Salih Yüce, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Ali Beşir ve Belediye Başkan Yardımcısı M. Turan Temel’den aldılar.

Görüntü Dökümü:
-Halk eğitim müdürü bilgilendirme açıklaması
-Kursiyerlerin kendi yazdıklarını okuma detayları
-Şile Kaymakamı konuşması
-Sertifika töreni
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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