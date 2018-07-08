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Şile'de sahillerinde "Atlı Jandarmalar" görev başında

  Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE sahilleri  tatilcilerle doldu taştı

08 Temmuz 2018 17:33

 

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE sahilleri  tatilcilerle doldu taştı. Jandarmanın sorumluluk alanında olan sahillerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Tim (UTV) araçları bulunuyor.  Motosikletin giremediği engebeli arazilere atlı Jandarma giriyor.

Jandarma Atlı Birlikleri Sahilköy, Doğancılı ve Sofular Köyü\'ndeki sahillerde ve piknik alanlarında vatandaşlara uyarılar yaparak bilgilendirme broşürleri dağıttılar,  Karadeniz\'de sıklıkla yaşanan ve boğulmalara yol açan \'Rip\' akıntısına karşı uyarılar yaptılar.  Ayrıca Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri de hazır olarak bekletildi.

Tatilciler atlı jandarma ekiplerinin çalışmasından memnunluk duyduklarını söylediler.  Atlı birlikler en çok da çocukların ilgisini çekti.  Ekipler bilgilendirmenin yanı sıra sahil bölgelerindeki asayiş olaylarına da müdahale edecek.

(FOTOĞRAF)

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