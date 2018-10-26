Şile'de engelliler için özel kurs

Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA

Şile Halk Eğitim Merkezi Engelsiz Rehabilitasyon Merkezi\'nde engelliler, kendileri için özel olarak açılan kurslarda yeteneklerini artırmak çalışmalar yapıyor.

Şile merkezinden ve mahallelerinden 35 engelli, tahsis edilen araç ile evlerinden alınarak mesleki eğitim kurslarını almak için yola çıkıyor. Kurum içerisinde günlük ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılanan kursiyerler akşam da aynı şekilde evlerine bırakılıyor. Halk Eğitim Merkezi Engelsiz Şile Rehabilitasyon Merkezinde Şile Bezi Dokuma, Müzik Eğitim Kursu, Spor, Heykel Yapımı Kursu, Seramik Yapımı Kursu,Bilgisayar Kursu,Takı Tasarım Kursu,Resim Kursu ve Okuma Yazma Kursu gibi birçok eğitim veriliyor.

