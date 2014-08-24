

Almanya'da koalisyon hükümeti içinde Iraklı mültecilerin Almanya'ya kabul edilip edilmemesine yönelik tartışmalar patlak verdi. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ‘Bild am Sonntag' gazetesine verdiği demeçte, mültecilere Almanya'da sığınma hakkı tanınmasına karşı olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı, daha ziyade, Iraklı mültecilerin evlerinde kalabilmelerine yönelik çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti. De Maiziere, Irak'taki Ezidilerin de, çatışmalar sona erdiğinde evlerinde kalmak istediklerine dikkat çekerek, mültecilerin evlerinde kalabilmelerinin sağlanması gerektiğini kaydetti. Alman İçişleri Bakanı, çatışmaların sonunda Ezidi ve Hristiyanların Irak'tan çıkarılmalarının, kültür ve insanlık tarihi açısından teröristler adına ‘dayanılmaz bir zafer' olacağına dikkat çekti. De Maiziere, Ezidilerin ya da Hristiyanların Irak'ta bir gelecekleri olmadığı ifadesini kabul edemeyeceğini kaydetti.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner ise Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, Iraklı mültecilerin Almanya'ya kabul edilmesinden yana bir tutum sergiledi. Steger, ‘Silaha evet, mülteciye hayır' görüşünün Alman dış politikasının ilkesi olamayacağını kaydetti. Ralf Steger, Almanya'nın insani yardım konusunda örnek teşkil etmesi gerektiğinin tartışma konusu bile olmaması gerektiğini ifade ederek, Irak'taki mevcut durumun da bunu gerektirdiğini vurguladı. Stegner, Nazi dönemine atıfta bulunarak, on yıllar önce insanların Almanya'dan kaçarak farklı ülkelere sığındıklarını vurguladı. Steger bu nedenle Almanya'nın geri duramayacağını belirtti.

Hristiyan Birlik Partileri sıralarından da mültecilerin kabul edilmesine yönelik talepler geliyor. Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Wolfgang Bosbach, karşı karşıya bulunulan insanlık dramı karşısında, hükümetin Kuzey Irak'tan mülteci kabul edilip edilmeyeceğini incelemesi gerektiğini ifade etti.

Yeşiller Partisi'nin Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt, Avrupa'nın hemen devreye koyulacak bir programla Irak ve Suriye'den 500 bin mülteciye kapılarını açması çağrısında bulundu. Eckardt, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, 'İnsanlar, terör gruplarının takibatında vahşice istismar ediliyor ve öldürülüyorsa, mülteciler, insanlık gereği kabul edilmelidir' dedi.

Almanya şimdiye kadar iç savaşın sürdüğü Suriye'den 20 bin mülteci kabul edileceğini açıklamıştı.