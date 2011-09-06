Şike restleşmesi!

T24- Ahmet Çakar'ın, 'Galatasaray'ın 1993 yılında Manchester United'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmasında Adnan Polat'ın maçın hakemine verdiği rüşvetin etkili olduğu' iddiasına Hıncal Uluç'tan başka bir iddiayla cevap geldi. Uluç, "Ahmet Çakar'ın ne paralar aldığını biliyorum" dedi. Uluç'un bu iddiasına karşılık olarak da Ahmet Çakar, twitter hesabı üzerinden Hıncal Uluç'a çok sert eleştiriler yöneltti.







1993'teki Manchester unıted maçı





Önce Ahmet Çakar twitter'dan Galatasaray'ın 3 Kasım 1993'te Manchester United'la 3-3'ün rövanşında 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığı maçta, Adnan Polat'ın hakem Kurt Röthlisberger'e rüşvet verdiğini iddia etti.





Ahmet Çakar'ın bu iddiasıyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden ve Adnan Polat'tan herhangi bir açıklama gelmnezken, Hıncal Uluç Sabah gazetesindeki köşesinde Ahmet Çakar'a sert bir yanıt verdi. Çakar'ın hangi maçlarda para aldığını bildiğini iddia eden Uluç, Çakar'ın Galatasaray hakkındaki iddiasını kanıtlaması halinde kendisinin de iddiasını kanıtlayacağını yazdı.







"Ahmet Çakır'ın hangi maçlarda para aldığını biliyorum"





Hıncal Uluç, soru-cevap şeklinde kaleme aldığı köşesinde şu iddialarda bulundu:





"Ahmet Çakar bunu yeni mi öğrenmiş? Niye susmuş bugüne kadar? Batıdaki evlenme törenlerinde evlenmeyi ilan edecek adam der ki "Bu evliliğe itirazı olan varsa şimdi konuşsun. Yoksa ebediyen sussun." Bir şeye itirazın varsa zamanında yapacaksın, maçan sıkıyorsa! Bir elinde kanıt varsa... Aradan 18 sene geçtikten sonra... Ben de Ahmet Çakar'ın ne maçlarda, ne paralar aldığını biliyorum. Ahmet Çakar, Kurt Röthlisberger'le ilgili iddiasını ispatladığı gün ben de Ahmet Çakar'ı ispatlayacağım."





"Hıncal spor ve magazin basınındaki en büyük Gladiodur"





Hıncal Uluç'un iddiaları sonrasında Ahmet Çakar, twitter hesabı üzerinden Uluç'a çok sert eleştiriler yöneltirken kendisini "Türk basınındaki gladio olmakla" suçladı. Çakar ayrıca Uluç'u televizyonda canlı yayına çıkmaya çağırdı.







İşte Ahmet çakar'ın o twitleri:





"Hıncal Uluç hem terbiyesizlik yapmış hem de gs camiasında bircok kişinin bildiği acı gerçeği gizlemek ve şövence gs ı korumak uğruna





bana sallamış.merak etme hıncal bey boğazımdan birkuruş haram gecmedi.umarım senin de gecmemiştir.beni hicbir restoran ya da misafir edip lehlerine yazı yazdırmadılar.hicbir yapımcı ya da müzikçi bana nufus edip onları öven yazı yazdırmadı





Hıncal Uluç un yapacağı cok basit bir sey var.sami colgeceni arayacak gercegi ögrenecek. Hıncal spor ve magazin basın içinde ki en büyük gladio dur. O ve entelektuel mafyanın. istemediği hiç bir sanatçı yıldız olamaz.





ona göre tüm fb li baskan ve yöneticiler hakemleri etkileyen,devlet den ihale alan insanlardır.hic utanmadan bildigi gercegi saklamış. Utanmadan ölmüs zavallı kızımız defne joy u ahlaksızlıkla sucladı elinde belge mi vardı .







'Su testisi su yolunda kırılır' dedi





''Ama İbrahim Tatlıses vurulduğunda bir sey yazmaya yüreği yetmedi. Ey hıncal uluc hangi kanalda istersen canlı yayında karşıma cık gözlerime bakarak yazdıklarını söyle ama çıkamazsın acı gerçeği sende biliyorsun.''





''Hıncal cok basarılı bir televizyondur. Umarım canlı yayında karşıma cıkar da söyler. Hıncal Uluç dinle sami colgecen beni mahkemeye versin bak o zaman ispatlıyor muyum ıspatlamıyor muyum. Sonuc olarak hıncal gercegi bildiği halde bel altı vurdu pek yakında alıskanlıgım olmasa bile belaltı nın nasıl vurulacağını arz edeceğim.

kardeşler iyi de yazsak kötü de yazsak ya da konussak bir sey degismiyor.bundan sonra dr@erolkose gibiyim.herkese gider" dedi.



Çakar, Hıncal Uluç’u Defne Joy Foster yazısıyla da vurdu:



“Utanmadan ölmüş zavallı kızımız Defne Joy’u ahlaksızlıkla suçladı. Elinde belge mi vardı ‘su testisi su yolunda kırılır’ dedi.”





