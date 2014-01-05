Şike davası da yeniden görülecek mi?

Balyoz ve Ergenekon gibi özel Yetkili Mahkeme davalarının yeniden görülmesi gündeme gelince Fenerbahçe ve Beşiktaş’a umut doğdu.

Kenan Başaran'ın hürriyet.com'da yer alan haberine göre, Başbakan Erdoğan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu dün biraraya gelerek, özel yetkili mahkeme davalarının yeniden görülmesini konuştu. Şimdi hukukçular, Şike Davası’nın da tekrar görülüp, görülmeyeceği merak ediyor.

Metin Feyzioğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Burada yapılacak durum basittir. Özel yetkili mahkemede yargılanmış ve Yargıtay aşamasındaki davalarda mahkûmiyet bozulacak. Yargıtay kararı onanmışsa da yeniden yargılanma hakkı tanınmalıdır” dedi. Feyzioğlu’nu bu sözleri, Şike Davası’nın da yeniden görüleceği şeklinde yorumlandı.

Açıklamalarında Balyoz ve Ergenekon davalarına atıfta bulunan, ancak Şike Davası’ndan pek söz etmeyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, “Milat 5 Temmuz 2012” dedi. Bu tarih ÖYM’lerin kaldırıldığı tarih. Ancak geçici 2. madde bu mahkemelere ellerindeki davaları da sonuçlandırıncaya kadar çalışma hakkı vermişti. Feyzioğlu Başbakan'a bu maddenin kaldırılmasını ve sürmekte olan davaların ilgili mahkemelere dağıtılmasını önerdi. Ama, “Şike Davası” 2 Temmuz 2012’de tamamlandı.

Hukukçular ayrı görüşte

Bu durumda merak edilen şu: Olası değişiklikten sonra Balyoz ve Ergenekon davaları yeniden görülürse aynı şekilde “Şike Davası” da tekrar ele alınacak mı?

Davada sanık avukatlığı yapan Ali Rıza Dizdar, “Şike Davası da yeniden görülür" diyor ve ekliyor: "5 Temmuz 2012’ye kadar görülmüş bütün davalar Yargıtay’da ister sonuçlansın ister sonuçlanmasın yeniden görülebilir.”

Avukat Efkan Bolaç ise Şike Davası’nın yeniden görülme olasılığının düşük olduğu kanaatinde. Bolaç'a göre, “Davanın yeniden görülebilmesi için 1 Ocak 2012’den sonra verilen veya bugüne kadar verilmiş tüm kararlara dair yeniden yargılama yolu açan yasal düzenleme şart.”

Futbol dünyasının birçok yöneticisi yargılanmıştı

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli yöneticiler Şekip Mosturoğlu ile İlhan Ekşioğlu’nun yanı sıra Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Serdal Adalı ve eski Teknik Direktörü Tayfur Havutçu şike davası kapsamında hakim karşısına çıkmıştı.

Beraat ederlerse tazminat istenir

“ŞİKE Davası yeniden görülür ve F.Bahçe ile Beşiktaş beraat ederse UEFA ve CAS’ın verdiği Avrupa’dan men cezaları ne olur?”



Spor hukukçusu Emin Özkurt, Şike Davası yeniden görülür ve F.Bahçe ile Beşiktaş beraat ederse UEFA ve CAS’ın verdiği Avrupa’dan men cezalarının da gündeme geleceğini savunuyor. Özkurt'a göre, bu durumda “tekrar bir UEFA başvurusu söz konusu" olur. "UEFA’ya, verdiği cezanın yasal dayanığı olan ÖYM kararının neden bozulduğu belirtilip, bozmayla cezanın temel dayanağının ortadan kalktığını gösterilecek" diyen Emin Özkurt, söylerini şöyle sürdürüyor:

"Böylece hâlâ yürürlükte olan Avrupa’dan men cezasının derhal kaldırılması öncelikle talep edilir. Bunu takiben CAS’a başvurulup 2011-12 sezonunda ve 2013-14 sezonunda UEFA müsabakalarından men edilmesi nedeniyle doğmuş maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava açılır."

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