Siirt'te silah kaçakçılarına operasyon

SİİRT, (DHA)- SİİRT jandarma ekiplerinin, Kurtalan ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından Kurtalan ilçesinde tespit edilen silah kaçakçılarına yönelik düzenlenlenen operasyonla ilgili Siirt Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"Kurtalan ilçesinde Ş.K., S.S. ve H.U., isimli şüphelilerin, haksız kazanç elde etmek maksadıyla ellerinde bulundurdukları ruhsatsız silah ve mühimmatları satmak için müşteri arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Bu kapsamda adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, 20-26 Kasım 2018 günü şüphelilerin ikamet ettikleri ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu; 1 adet 9 mm çaplı star marka ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm çaplı Browning marka ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm çaplı markası ve modeli olmayan ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm çaplı faturasız Blow F92 marka kurusıkı tabanca, 6 adet 9 mm çaplı tabanca şarjörü, 1 adet 7,65 mm çaplı tabanca şarjörü, 207 adet 9 mm çaplı Makina Kimya Endüstrisi (MKE) marka dolu tabanca fişeği, 8 adet 9 mm çaplı boş tabanca fişeği, 70 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet magnum Av-Kar marka yarı otomatik av tüfeği, 16 adet 12 kalibrelik dolu av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen 6136 sayılı kanun kapsamında yer alan ateşli silah, bıçak ve mühimmatlara el konularak, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır.\"



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