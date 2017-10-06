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Siirt'te çatışma: 1 asker yaralı (2)

VALİLİK AÇIKLADI Eruh İlçesi'nde 1 askerin yaralandığı çatışma ile ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "04 Ekim 2017 tarihinde Siirt ili Eruh ilçesinde bulunan Yassı dağ (Ciraf) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat bi

06 Ekim 2017 15:13

VALİLİK AÇIKLADI
Eruh İlçesi\'nde 1 askerin yaralandığı çatışma ile ilgili Siirt Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"04 Ekim 2017 tarihinde Siirt ili Eruh ilçesinde bulunan Yassı dağ (Ciraf) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat birlikleri ve Güvenlik Korucuları, Polis Özel Harekat Timleri ile 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı\'na bağlı komandoların katılımıyla başlatılan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ferhat Gözen-01 Operasyonu kapsamında; 06 Ekim 2017 tarihinde saat 06.50 sıralarında 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli 1 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personel derhal helikopter ile Siirt Devlet Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alınmıştır.  Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon devam etmektedir\" denildi. 

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