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Kültür-Sanat

'Siirt’in Sırrı' internette gösterimde

İnan Temelkuran: Salon bulamadığımız, bulsak da gösterimde kalamadığımız bu zamanlarda sanırım internetten başka şansımız yok

02 Ağustos 2013 14:34

Işıl Öz

16 yaşında Siirtli güreşçi bir kızın kalabalık ailesine bakmak, kendine bir gelecek yaratmak için verdiği mücadeleyi anlatan, İnan Temelkuran ve Kristen Stevens’ın yönettiği belgesel “Siirt'in Sırrı” internette gösterimde. Film iki yıl önce yapıldı. Geçen sene Antalya’da en iyi belgesel, Adana’da jüri özel ve kurgu ödülü almıştı. 
 
Nihayet, belgeseli izlemek isteyenler siirtinsirri.filmbinder.com linkine tıklayıp filme ulaşabiliriler. Bu deney tüm bağımsız yapımlar için bir örnek niteliğinde. “Salon bulamadığımız, bulsak da gösterimde kalamadığımız bu zamanlarda sanırım başka şansımız yok” diyen İnan Temelkuran, filmi internetten gösterime sokmalarının nedenini T24’e şöyle açıkladı:  “Giderek tekelleşen salonlarla uğraşıp beş, on tane salonda filmi gösterip sonra ertesi hafta kopya sayısının yarıya inmesini görmektense böyle bir yol daha anlamlı. Elbette, keşke sinemada olsaydı ama ne Hindistan’dan çok güzel bir manzara var filmin içinde, ne de arka hoparlörden duyulacak uzay gemisi sesleri. Zaten bilgisayarda film izlemeye de alıştık, neden bu tür filmlerin yeni mecrası buralar olmasın.”

Temelkuran, filmi televizyonlara satmaya çalıştıklarını ama  sonuç alamadıklarını belirtti. Bir websitesi kurmak istediğinden  ama bu konulardan hiç anlamdığından bahsetti ve ekledi: “Bizim bir Deniz var, Microsoft’ta çalışırdı, onu aradım. Dedim böyle böyle, tek filmlik web sitesi, tıklayan ödesin... “Olur ama dur ben buna bir bakayım, bunu biri yapmıştır” dedi. Yarım saat sonra, filmbinder sitesini buldu. Çok Ali Desidero gittim farkındayım ama öyle oldu. Mesaj attı bana, “şu siteye bak” dedi. Baktım, okumuş çocuklar hepsi. Koydum gitti. “3.99” dedim, site “4.99” dedi ısrarla. 3.99 da kirada. Websitesinde sol atta, “rent now” yazıyor. Ama film Türkçe paniğe gerek yok.”

 

'Siirt'in Sırrı'nın fragmanı

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