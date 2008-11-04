'Sihirli Flüt' Aya İrini'de

Müzik otoritelerinin "Sihirli Flüt" olarak tanımladığı, dünyaca ünlü Türk flüt solisti Şefika Kutluer, İstanbul Aya İrini'de, UNESCO Pontes Festivali kapsamında "Senfonik Sufi Müzik" konseriyle sahne alacak; sanatçının "Mevlana-(Rumi)" adını taşıyan 16'ncı CD çalışması da konserin verileceği 6 Kasım'da tüm dünya müzik marketlerinde yerini alacak.



Aya İrini Konser Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak, Çek şef Oldrich Vlcek'in yöneteceği konserde Kutluer'e Bursa Devlet Senfoni Orkestrası eşlik edecek.



Kutluer'in ilk bölümde, "Mevlana Konçertosu", "Yunus Emre Uvertürü" ve Dede Efendi'nin "Gülnihal"ini seslendireceği konserin ikinci yarısında İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sema gösterisi sunacak.



Bu bölümde ayrıca, "Hz. Mevlana'dan Seçme Sözler", Türkçe, Farsça ve İngilizce olarak izleyicilere aktarılacak.



Mevlana'nın sözlerini Afganistan Büyükelçisi Masood Khalili Farsça, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Türkçe ve Vakfın yönetim kurulu üyesi A.Refik Kutluer de İngilizce olarak okuyacak.



Kutluer'in İstanbul Aya İri konseri, Haziran ayında Prag Rudolfinum Konser Salonunda açılışını yaptığı, her yıl UNESCO koruması altındaki kentlerde düzenlenen ve bu yıl İstanbul'un da dahil edildiği, "insanlar arasındaki sevgi bağını güçlendirmeyi, ülkeler arasındaki sınırları müziğin gücüyle kaldırmayı amaçlayan" UNESCO Pontes Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek.



