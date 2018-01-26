Sığırcıklar minarede mola verdi

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, havaların soğumasıyla birlikte sürüler halinde göç eden sığırcıkların havadaki dansı görenlerin ilgisini çekiyor.

Göç yolundaki sığırcık sürüleri 3 gündür Sarıgöl semalarında görsel şölen sunuyor. Uzun yolculuklarında yorgun düşen sığırcıklar, Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi\'nin minaresine konarak dinleniyor. Daha sonra tekrar yolculuklarına kaldıkları yerden devam eden sığırcıkların birbirlerine çarpmadan havada yaptığı hareketler, çevredekiler tarafından hayranlıkla karşılanıp, cep telefonları ile görüntüleniyor.



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