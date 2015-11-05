Sığınmacılara şiddet tırmanıyor



"Die Welt" gazetesinde yer alan habere göre, bu yıl içinde sığınmacı yurtlarını hedef alan 104 saldırı düzenlendi. Federal Emniyet Teşkilâtı (BKA) verilerine dayandırılan haberde, saldırılardan 53'ünün kundaklama eylemi olduğuna dikkat çekildi. Sığınmacı yurtlarına yönelik saldırılar 2014 yılı toplamında 28'le sınırlı kalmıştı.

Duvarlara ırkçı semboller

Sığınmacıların kaldığı binaların duvarlarına ırkçı sembollerin çizilip, yazı ve sloganların karalandığı eylemlerin sayısı da bu yıl 637 olarak kayıtlara geçti. Böylece bu suç fiilinde de geçen yıla kıyasla üç katı bir artış görüldü.

'Yurtların çevresinde güvenlik kordonu kurulsun'

Protestan Kilisesi'nin sosyal yardımlaşma kurumu olan Diakonie'nin Başkanı Ulrich Lilie, "Son 20 yılın en feci ırkçı ve aşırı sağcı şiddet dalgasını yaşıyoruz" dedi. Boş yurtların yanı sıra sığınmacıların yerleştirildiği binaların da saldırıların hedefi olduğunu kaydeden Lilie, yurtların çevresinde güvenlik kordonları oluşturulmasını istedi.

Polise eleştiri

Güvenlik güçlerini eleştiren Diakonie Başkanı Ulrich Lilie, aydınlığa kavuşturulan saldırı sayısının yetersizliğine dikkat çekti. Lilie, "Saldırıların üzerine kararlı, hızlı ve başarılı bir cezai koğuşturmayla gidilmesi, şiddet eylemlerinde yeni bir artışı önleyecektir" dedi.

İlk ölüm vakaları uyarısı

Aşırı sağcı gruplardan ayrılanların sosyal yaşama kazandırılması amacıyla kurulan Exit isimli derneğin kurucusu Bernd Wagner, saldırıları 1990'lı yıllarla kıyasladı. "Benzer bir durumu 1991 yılının ilkbaharında yaşadık" diyen Wagner, "Şiddetin önü sıkı bir şekilde alınmazsa, ilk ölüm vakalarıyla karşılaşabiliriz" dedi.