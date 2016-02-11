T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacılar için ittifak kuruldu

Almanya'da sığınmacılara yönelik yaklaşım kutuplaşmaların etkisinde kaldı. Bir kesim mülteciler aleyhine yoğun kampanyalar yürütürken, sivil toplum kuruluşları bu duruma sessiz kalmıyor.

11 Şubat 2016 20:42

Dini ve sosyal kuruluşlardan oluşan sivil toplum örgütleri dünyaya açık olma, dayanışma ruhunu
ortaya çıkarma, demokrasi ve hukuk ülkesi ilkelerine vurgu yapma amacıyla Dünyaya Açılım
İttifakı'nı harekete geçirdiler. Berlin'de çok sayıda sivil toplum örgütünün desteğiyle oluşturulan
ittifak "İnsan onuru dokunulmazdır" başlığıyla ortak bir metin yayınlandı.
İttifakın amacı hoşgörüsüzlüğe ve şiddete karşı duruş geliştirerek, kamuoyunda hassasiyet
oluşturmak.
Beş hafta önce yaşama geçirilen hareketin başını Alman Sendikalar Birliği (DGB) çekiyor. DGB
Başkanı Reiner Hoffmann ile ortak metne imza atan diğer dokuz kuruluşun temsilcisi, örnek
oluşturmayı ve seslerini ülke genelinde duyurmayı hedefliyorlar.
Yapılan çağrının en can alıcı noktası sığınmacı tartışmalarının makul bir zemin üzerinde yürütülmesi
önerisi. Önyargıları ve korkuları körükler nitelikteki tartışmalardan kaçınılması gerektiğinin altı
çiziliyor.
"Söylemler endişe verici"
Almanya'daki Müslüman çatı kuruluşlarını
temsil eden Müslümanlar Koordinasyon Konseyi'nin
dönem sözcüsü Zekeriya Altuğ çağrının tam zamanında geldiğini belirterek, Müslümanlar ve
mülteciler aleyhine geliştirilen söylemlerin endişe verici boyuta tırmandığını ifade ediyor. 
Benzer endişeleri Almanya Yahudiler Merkez Konseyi de taşıyor. Genel başkan yardımcısı Mark
Dainow ülkede gittikçe artış gösteren aşırı sağ eğilimlerin önüne geçilmesi gerektiğini ifade
ediyor. Dainow'a göre saygı, hoşgörü, din özgürlüğü ve azınlık hakları konusunda ortak bir tavır
geliştirmenin zamanı geldi. Çağrının mültecilerin günlük yaşama adapte olmalarına da katkı
sunacağını ifade eden temsilci başka bir endişelerini dile getirmeden de edemiyor. Almanya'daki
Musevi toplumu olarak mültecilerin Almanya'ya "Yahudi düşmanlığı" da taşımalarından endişe
ettiklerini kaydediyor.
Kiliseler de tepkili
Protestan Kiliseleri Konseyi Başkanı Heinrich Bedford-Strohm aşırı sağ cenahın özellikle politik
arenada etkili olmasından endişe ettiğini belirtirken, Katolik temsilci Heiner Koch insanların
endişelerinin ciddiye alınması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi için girişimlerde
bulunulmasının önemine dikkat çekiyor.
Aynı şekilde siyasi partiler ve kültürel çalışmalar yapan kuruluşlardan da beklentiler var. İktidar
ortağı SPD'nin de desteklediği talepler arasında eğitim, konut ve istihdam sorunlarının çözümü için
yatırımlar yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaDünyaya AçılımAlman Sendikalar BirliğiBaşkanıReiner HoffmannMüslümanMüslümanlar Koordinasyon KonseyiZekeriya AltuğMüslümanlarBenzerAlmanya Yahudiler Merkez KonseyiMark DainowMuseviKiliseleri Konseyi Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24