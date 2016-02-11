Sığınmacılar için ittifak kuruldu

Dini ve sosyal kuruluşlardan oluşan sivil toplum örgütleri dünyaya açık olma, dayanışma ruhunu
ortaya çıkarma, demokrasi ve hukuk ülkesi ilkelerine vurgu yapma amacıyla Dünyaya Açılım
İttifakı'nı harekete geçirdiler. Berlin'de çok sayıda sivil toplum örgütünün desteğiyle oluşturulan
ittifak "İnsan onuru dokunulmazdır" başlığıyla ortak bir metin yayınlandı.
İttifakın amacı hoşgörüsüzlüğe ve şiddete karşı duruş geliştirerek, kamuoyunda hassasiyet
oluşturmak.
Beş hafta önce yaşama geçirilen hareketin başını Alman Sendikalar Birliği (DGB) çekiyor. DGB
Başkanı Reiner Hoffmann ile ortak metne imza atan diğer dokuz kuruluşun temsilcisi, örnek
oluşturmayı ve seslerini ülke genelinde duyurmayı hedefliyorlar.
Yapılan çağrının en can alıcı noktası sığınmacı tartışmalarının makul bir zemin üzerinde yürütülmesi
önerisi. Önyargıları ve korkuları körükler nitelikteki tartışmalardan kaçınılması gerektiğinin altı
çiziliyor.
"Söylemler endişe verici"
Almanya'daki Müslüman çatı kuruluşlarını
temsil eden Müslümanlar Koordinasyon Konseyi'nin
dönem sözcüsü Zekeriya Altuğ çağrının tam zamanında geldiğini belirterek, Müslümanlar ve
mülteciler aleyhine geliştirilen söylemlerin endişe verici boyuta tırmandığını ifade ediyor.
Benzer endişeleri Almanya Yahudiler Merkez Konseyi de taşıyor. Genel başkan yardımcısı Mark
Dainow ülkede gittikçe artış gösteren aşırı sağ eğilimlerin önüne geçilmesi gerektiğini ifade
ediyor. Dainow'a göre saygı, hoşgörü, din özgürlüğü ve azınlık hakları konusunda ortak bir tavır
geliştirmenin zamanı geldi. Çağrının mültecilerin günlük yaşama adapte olmalarına da katkı
sunacağını ifade eden temsilci başka bir endişelerini dile getirmeden de edemiyor. Almanya'daki
Musevi toplumu olarak mültecilerin Almanya'ya "Yahudi düşmanlığı" da taşımalarından endişe
ettiklerini kaydediyor.
Kiliseler de tepkili
Protestan Kiliseleri Konseyi Başkanı Heinrich Bedford-Strohm aşırı sağ cenahın özellikle politik
arenada etkili olmasından endişe ettiğini belirtirken, Katolik temsilci Heiner Koch insanların
endişelerinin ciddiye alınması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi için girişimlerde
bulunulmasının önemine dikkat çekiyor.
Aynı şekilde siyasi partiler ve kültürel çalışmalar yapan kuruluşlardan da beklentiler var. İktidar
ortağı SPD'nin de desteklediği talepler arasında eğitim, konut ve istihdam sorunlarının çözümü için
yatırımlar yer alıyor.