Sığınmacılar için ittifak kuruldu

Dini ve sosyal kuruluşlardan oluşan sivil toplum örgütleri dünyaya açık olma, dayanışma ruhunu

ortaya çıkarma, demokrasi ve hukuk ülkesi ilkelerine vurgu yapma amacıyla Dünyaya Açılım

İttifakı'nı harekete geçirdiler. Berlin'de çok sayıda sivil toplum örgütünün desteğiyle oluşturulan

ittifak "İnsan onuru dokunulmazdır" başlığıyla ortak bir metin yayınlandı.

İttifakın amacı hoşgörüsüzlüğe ve şiddete karşı duruş geliştirerek, kamuoyunda hassasiyet

oluşturmak.

Beş hafta önce yaşama geçirilen hareketin başını Alman Sendikalar Birliği (DGB) çekiyor. DGB

Başkanı Reiner Hoffmann ile ortak metne imza atan diğer dokuz kuruluşun temsilcisi, örnek

oluşturmayı ve seslerini ülke genelinde duyurmayı hedefliyorlar.

Yapılan çağrının en can alıcı noktası sığınmacı tartışmalarının makul bir zemin üzerinde yürütülmesi

önerisi. Önyargıları ve korkuları körükler nitelikteki tartışmalardan kaçınılması gerektiğinin altı

çiziliyor.

"Söylemler endişe verici"

Almanya'daki Müslüman çatı kuruluşlarını

temsil eden Müslümanlar Koordinasyon Konseyi'nin

dönem sözcüsü Zekeriya Altuğ çağrının tam zamanında geldiğini belirterek, Müslümanlar ve

mülteciler aleyhine geliştirilen söylemlerin endişe verici boyuta tırmandığını ifade ediyor.

Benzer endişeleri Almanya Yahudiler Merkez Konseyi de taşıyor. Genel başkan yardımcısı Mark

Dainow ülkede gittikçe artış gösteren aşırı sağ eğilimlerin önüne geçilmesi gerektiğini ifade

ediyor. Dainow'a göre saygı, hoşgörü, din özgürlüğü ve azınlık hakları konusunda ortak bir tavır

geliştirmenin zamanı geldi. Çağrının mültecilerin günlük yaşama adapte olmalarına da katkı

sunacağını ifade eden temsilci başka bir endişelerini dile getirmeden de edemiyor. Almanya'daki

Musevi toplumu olarak mültecilerin Almanya'ya "Yahudi düşmanlığı" da taşımalarından endişe

ettiklerini kaydediyor.

Kiliseler de tepkili

Protestan Kiliseleri Konseyi Başkanı Heinrich Bedford-Strohm aşırı sağ cenahın özellikle politik

arenada etkili olmasından endişe ettiğini belirtirken, Katolik temsilci Heiner Koch insanların

endişelerinin ciddiye alınması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi için girişimlerde

bulunulmasının önemine dikkat çekiyor.

Aynı şekilde siyasi partiler ve kültürel çalışmalar yapan kuruluşlardan da beklentiler var. İktidar

ortağı SPD'nin de desteklediği talepler arasında eğitim, konut ve istihdam sorunlarının çözümü için

yatırımlar yer alıyor.

