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Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacı yurdu kundakçılarına hapis cezası

Almanya’nın doğusundaki Meißen’da sığınmacı barınağına dönüştürülecek bir binayı kundaklayan aşırı sağ görüşlü iki kişi hapis cezasına çarptırıldı.

28 Nisan 2016 23:09


Dresden Eyalet Mahkemesi, Meißen’deki henüz içinde kimsenin yaşamadığı sığınmacı yurdunu kundaklama suçundan 38 ve 41 yaşlarındaki iki kişiyi üç yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Dresden Eyaşet Mahkemesi, aile babası iki kişiyi kundaklama, mala hasar verme ve meskene tecavüzden suçlu buldu.

Mahkeme, söz konusu iki kişinin 28 haziran 2015 tarihinde gece saatlerinde henüz hiç kimsenin oturmadığı, ancak içi tamamen döşenmiş olan sığınmacı yurdunu ateşe verdiklerinin sabit bulunduğunu ve bu eylemle sığınmacıların binaya yerleşmelerini önlemek istediklerini belirtti. Mahkeme yargıçları, suçluların yabancı düşmanı gerekçelerle eylemde bulunmasını ise cezayı sertleştirici faktör olarak değerlendirdi.

'Sarsıcı ve ürkütücü bir eylem'

Mahkeme heyeti başkanı, eylemi “sarsıcı” ve “ürkütücü” diye nitelendirerek, sanıkların herhangi bir adi suçlu değil, düzenli aile hayatları, evleri, işleri ve çocukları bulunan normal vatandaşlar olduklarına dikkat çekti.

Kundaklama sonucunda sığınmacı yurdunda 200 bin euroyu aşkın maddi hasar meydana gelmişti. İtfaiyenin hızlı müdahalesi nedeniyle yangının komşu evlere sıçramadığı, bu nedenle iki sanığın ağır kundaklamadan değil, sadece kasten kundaklama suçundan yargılandığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaMeißenEyalet Mahkemesi MeißenEyaşet MahkemesiDeutsche Welle Türkçe DWdpa/ÇA/BK

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