Sığınmacı botlarından çanta

Berlin'de kurulan Mimycri adlı startup işletmesi, sığınmacıların Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştığı plastik botlardan çanta üretiyor. Mültecilerin dahil edildiği startup ile hem Yunanistan sahillerinde çöp olarak yakılan malzemeler geri dönüşümde kullanılıyor hem de mültecilerin yeniden normal yaşama dönmelerine katkı sağlanıyor.

Bu fikrin sahibi 30 yaşındaki Nora Azzaoui. Genç girişimci, startup fikrini 2015 yılında Sakız Adası'ndaki sığınmacılara yardım ettiği sırada geliştirmiş. O dönem, sığınmacılara karaya ulaştıklarında ilk yardımları sunan bir grupta yer alan Azzaoui, sahilde geride kalan plastik botlar, can kurtarma yelekleri gibi çok sayıda çöpü fark ettiğini belirtiyor.

Sahillerde, geri dönüşümde kullanılabilecek plastikten oluşan tepeler yığıldığını belirten Azzaoui, tasarımcı bir arkadaşı ile birlikte plastiği kesmeyi ve şekil vermeyi denediğini anlatıyor. Yunanistan'da çöp olarak yakılacak tüm plastik malzemeleri Almanya'ya taşıma kararı almışlar.

Yunanistan'dan Almanya'ya 400 kilogramlık ilk nakliye işlemini 2016 Nisan ayında İsviçre'den bir kilise karşılamış. Azzaoui işletmeyi kurabilmek için iş ortağı teşvik programlarına başvurmuş.

"Özellikle iş bulamayan insanları aradık"

Mimycri bugün yaklaşık 600 geri dönüşümle üretilen çanta, sırt çantası siparişi alan bir şirket. "Dünyanın çantaya ihtiyacı olduğu için yapmıyoruz bu çantaları" diyen genç girişimci Epd haber ajansına amaçlarının insanları bir araya getirmek olduğunu belirtti. Azzaoui, özellikle iş bulmakta ya da bir projeye dahil olmakta zorlanan insanları bulmaya çalıştıklarını anlattı.

Startup bünyesnde farklı milletlerden terzi ve tasarımcılar bir araya geldi. İşletmede halihazırda Suriye, Pakistan, İspanya, Türkiye ve Almanya'dan 5'er kişi çalışıyor. Çalışanlara henüz düzenli olarak maaş ödeyemediklerini söyleyen Nora Azzaoui, ilk yıllarında bunun startupların hemen hepsi için geçerli olduğunu belirtti.

"Kıyılara insanlar gelmeye devam ediyor..."

Nora Azzaoui, Mimycri aracılığıyla, "halihazırda doğada var olanları kullanıp geri dönüştürmeye, topluma uyumu geliştirmeye ve hemen her gün kıyılara insanların ulaşmaya devam ettiğini göstermeye çalıştığını" ifade etti. Azzaoui, "Önemli olan bakış açısını değiştirebilmek, her şey ilk bakışta göründüğü şey değildir" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

Epd/DW, GA/BÖ