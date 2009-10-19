Sığınaktan 'cephanelik' çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarmanın arazi taraması sırasında yaklaşık 400 metrekare büyüklüğünde bir sığınak ortaya çıkarıldı. Sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.



Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Ortaburun köyü Samanlı Dağları Yedi Pınar mevkisinde yaptıkları arama çalışmalarında yaklaşık 400 metrekare büyüklüğünde bir sığınak bulundu.



Ekiplerce sığınakta yapılan incelemede, şu malzemeler ele geçirildi: ''1 adet Mat marka 1949 yapımı makineli tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 10 adet MKE yapımı kafile savunma tipi el bombası, 10 adet savunma tipi el bombası tapası, bin 400 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 19 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 20 adet 7.9 milimetre fişek, 167 adet bixi fişeği, 68 adet 9 milimetre fişek, 13 adet kalaşnikof şarşörü, 17 adet kitap, 1 adet 50x70 santimetre ebadında siyah zemin üzerine beyaz işlemeli Arapça yazılı bez kumaş, 137 adet kalaşnikof piyade tüfeği hücum yeleği, 68 adet G-3 piyade tüfeği hücum yeleği, 166 adet kamuflaj pantolon, 58 takım kamuflaj elbise, 48 adet eldiven, 110 adet matara kılıfı, 5 adet uyku tulumu, 111 adet palaska, 2 adet avcı bıçağı, 1 adet kama, 4 adet el dürbünü, 1 adet radyo, 45 adet el feneri, 600 adet atlet, 35 adet 20, 30 ve 50 kilogramlık bidon, 51 su matarası, 4 adet gaz lambası, yüzlerce iç çamaşırı, 3 adet eski tip haki askeri üst elbisesi, 1 takım eski tip haki askeri elbise, 4 adet bayan iç çamaşırı, 22 çift bot, 2 adet askeri parka, 110 adet haki renkli mendil, bol miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi.''



Jandarma ekipleri, 12 Ekim'de de bu sığınağın 500 metre batısında bir sığınak daha bulmuştu.



Sığınağın kim ya da kimler tarafından kullanıldığının araştırılırken, bölgedeki çalışmalar sürüyor.