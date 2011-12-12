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Sigaradan terapiyle kurtuldum

Kanal D’de yayınlanan “Doktorum” programına telefonla bağlanan Gülben Ergen, sigarayı nasıl bıraktığını anlattı.

12 Aralık 2011 02:00



T24- Zahide Yetiş ve Op. Dr. Aytuğ Kolankaya’nın sunduğu, Kanal D’de yayınlanan “Doktorum” programına telefonla bağlanan Gülben Ergen, sigarayı nasıl bıraktığını anlattı.



Hürriyet'in haberine göre, “20 yılımı sigara içerek geçirdim” diyen sanatçı, bu bağımlılığından 1,5 yıl önce Emre Üstünuçar’dan aldığı terapi yardımıyla kurtulduğunu söyledi.


Sigarayı bırakabildiği için üç çocuğunun yüzüne daha rahat bakabildiğini ifade eden Ergen, “Kanser çubuğundan kurtuldum. Şimdi ‘O illeti nasıl içmişim’ diyorum, artık kokusuna bile tahammül edemiyorum” dedi ve tüm tiryakileri sigarayı bırakmaya davet etti.

Gülben Ergen, “Şıkır Şıkır” şarkısıyla bir rekora imza attı. Ergen’in Mustafa Sandal’la birlikte söylediği şarkının klibi, Youtube’da 9.5 milyon kez tıklandı.




 

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