Sigarada 'Polonyum' paniği

Tütün üreticilerinin, radyoaktif Polonyum maddesini tütün yapraklarından ayırmak için birçok yol denediği ancak başarıya ulaşamadığı öne sürüldü



Sigarada bulunan onlarca çeşit zehirli madde arasında bir tanesi var ki üreticiler sır gibi saklıyor. AmerİkalI uzmanlar, büyük sigara üreticilerinin sigarada bulunan “polonium” isimli zehirli maddenin etkileri üzerinde yıllardır araştırmalar yürüttüğünü ancak çalışmaların sonuçlarını kamuoyundan sakladığını öne sürdü.



Amerikan Kamu Sağlığı Dergisi’nde yayınlanan bir makaleye göre aralarında dünyanın en büyük sigara üreticilerinden Philip Morris’in de bulunduğu birçok tütün şirketi, sigarada bulunan radyoaktif madde “polonium 210” üzerinde 40 yıl içerisinde 1500’ün üzerinde deney yaptı.



Yayınlamayı reddediyorlar



Ancak uzmanlar, “uyuyan devi uyandırmaktan” çekinen sigara üreticilerinin maddenin sağlık üzerindeki etkileri hakkındaki bulgularını yayınlamayı reddettiğini iddia ediyor. 2006’da eski Rus ajanı Litvinenko’yu zehirleyerek öldürmek için kullanılan polonium 210’un kansere sebep olduğu daha önce kanıtlanmıştı.



Sigarada da bulunan maddenin Amerika’da akciger kanseri vakalarının yüzde birinden sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı tüm dünya ile oranlandığında bu maddenin yılda 11 bin 700 kişinin ölümüne sebep olduğu hesaplanıyor. Dergiye göre tütün üreticileri, maddeyi tütün yapraklarından ayırmak için birçok yol denedi ancak şu ana kadar hiçbirinde başarıya ulaşamadı.