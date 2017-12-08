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Şifa arayanların uğrağı: Attar Pazarı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hastalıklara karşı korunmak isteyenler, 'Attar Pazarı'na akın ediyor

08 Aralık 2017 15:15

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hastalıklara karşı korunmak isteyenler, \'Attar Pazarı\'na akın ediyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi üzerine Şanlıurfalılar, Haşimiye Meydanı\'nda alternatif tıp ürünleriyle bitkisel ürünlerin satıldığı \'Attar Pazarı\'nın yolunu tutuyor. Pazardaki dar dükkanlarında çalışanlar, 500 çeşit şifalı bitkinin karışımından yapılan ilaçların şifa kaynağı olduğunu söyledi. Doktorun yazdığı ilaçlarla iyileşmediğini söyleyenlerin, muayene ücretiyle ilaç fiyatlarını pahalı bulanların tercih ettiği aktarlar, her türlü bitkinin gelişigüzel kullanılmaması konusunda ise müşterilerine uyarıda bulunuyor. Kış mevsimi dolayısıyla yoğun günler geçiren pazardaki aktarlar, başta soğuk algınlığı ve grip olmak üzere hemoroid, astım, damar tıkanıklığı, karın ağrısı, mantar, öksürük, şeker, saç dökülmesi, bel ağrısı, ishal, bronşit, ülser, kalp- damar tıkanıklığı, tansiyon, böbrek rahatsızlığı, kanser ve idrar hastalıklarına bitkisel ilaçlar hazırladıklarını belirtti. 
Kış aylarında soğuktan korunmak için zencefil ve havlıcan bitkilerini öneren aktar İsa Demirkol, \"Havlıcan ve zencefil, kışın en çok tavsiye ettiğimiz bitkilerdir. Soğuktan korunmak veya soğuk algınlığını atlatmak için en etkili bitkiler bunlardır. İki bitki de soğuk algınlığına, öksürüğe, nefes darlığına, göğsün yumuşatılmasına, boğaz iltihabına ve ses tellerine iyi geliyor. Bir bardak sıcak suya bir tatlı kaşığı zencefil veya havlıcan koyup, 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra içerek, anında etkisini hissedebilir; düzenli kullanımda da 7 gün içerisinde şifa bulabiliriz\" diye konuştu. 
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda şifa bulamadığını söyleyen Hamit Kılıç ise \"Ben, 10 gün boyunca karın ağrısı çektim. Doktora gittim, bir sürü tahlil ve ilaç verildi; ama ağrım kesilmedi. Bir komşumun önerisi üzerine geldiğim attarda sorunumu anlattım. Bana bitkisel bir karışım yaptı. Onu kullandım, bütün ağrılarım geçti. Doktor, bitkisel ilaçların kötü olduğunu söyledi; ancak unuttukları bir şey var, ilaçların içindeki hammadde bitkilerdir\" dedi. 

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