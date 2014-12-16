'Sidney'deki saldırı meczup işi'



Sidney'in iş merkezlerinden Martin Place'deki Lindt Cafe'de 17 kişiyi rehine alan İran kökenli Man Harun Munis, polis müdahalesinde öldürüldü.

Polisin 16 saat sonra düzenlediği kurtarma operasyonunda aralarında saldırganın da bulunduğu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Olayda hayatını kaybeden rehinelerden biri 3 çocuk annesi 38 yaşındaki bir avukat, diğeri ise kafeteryanın 34 yaşındaki müdürü.

Avustralya Başbakanı Tony Abbott saldırganı "ruhi açıdan dengesiz" olarak tanımladı. Saldırganın geçmişinde birçok suç eylemine karıştığını söyleyen Abbott, aşırılığa merak saldığını kaydetti.

'IŞİD bayrağı' istedi

Avustralya Başbakanı, saldırganın eylemine terör örgütü IŞİD'i de karıştırmaya çalıştığını vurguladı. Saldırgan rehine krizi devam ederken görevlilerden "IŞİD bayrağı" istemiş, kafeteryanın vitrinine Arapça yazılı siyah bez parçası asmıştı.

Tony Abbott, olayı tüm boyutlarıyla inceledikten sonra gereken dersleri çıkaracaklarını bildirdi.

Yüzlerce kişi olayın yaşandığı yere akın ederek mum ve çiçek bırakırken kamu binalarında bayraklar yarıya indirildi.