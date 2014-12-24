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Dünya
Deutsche Welle

Sidney'de terörle mücadele operasyonu

Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlenen terörle mücadele operasyonunda yakalanan iki zanlı, mahkeme sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine kondu.

24 Aralık 2014 13:30


Avustralya Federal Polis Sözcüsü Michael Phelan, eylem hazırlığındaki zanlıların henüz somut bir plana sahip olmadıklarını söyledi. Zanlılardan birinin 20, diğerinin ise 21 yaşında olduğu belirtildi.

New South Wales polisinden Catherine Burn, Noel günleri boyunca kamuya açık yerlerde güvenlik önlerinin yoğunlaştırılacağını açıkladı. Yaz mevsiminin yaşandığı Avustralya'da okullar da tatilde bulunuyor. Sidney, dünyanın en çok turist çeken şehirleri arasında yer alıyor.

Sidney'de geçen hafta bir kafeterya silahlı bir saldırgan tarafından basılmış, polisin 16 saat sonra düzenlediği kurtarma operasyonunda saldırganla birlikte iki rehine de can vermişti. "Ruhi açıdan dengesiz, aşırı dinci eğilimlere sahip" saldırgan, eylemi sırasında "IŞİD bayrağı" talep ederek dikkat çekmişti.

Terörle mücadele operasyonlarının bilançosu

Avustralya hükümeti eylül ayında terör alarmını orta seviyeden yükseğe çekmişti. Şimdiye kadar yüzlerce güvenlik görevlisinin katıldığı bir dizi operasyon düzenlendi. Yetkililerin açıklamasına göre, terör örgütü sempatizanları tarafından planlanan bir "kafa kesme eylemi" önlendi. 11 kişi hakkında dava açıldı.

Başbakan Tony Abbott, dün yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerini Noel günleri boyunca uyanık olmaya çağırdı. Abbott, uyarısını "istihbarat teşkilâtlarının terör zanlılarının aktivitelerinin arttığı" yönündeki raporlarına dayandırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avustralya SidneyFederal Polis Sözcüsü Michael PhelanSouth WalesCatherine Burn NoelAvustralyaTony AbbottNoelDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/TY

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