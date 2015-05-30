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Dünya
Deutsche Welle

Şiddetli deprem

Japonya şiddetli bir depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 8.5 olarak açıklandı.

30 Mayıs 2015 18:04


Deprem sonrası can kaybı ya da yaşanan hasar konusunda bir açıklama gelmedi. Japon NHK televizyonu tsunami tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Depremin merkezi Pasifik'teki Odasawara adasının 590 kilometre derinliği olarak bildirildi. Ada başkent Tokyo'dan 870 kilometre kadar uzakta bulunuyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 7.8 olarak bildirirken, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise depremin büyüklüğünü 8.5 olarak bildirdi.

Deprem 2011 yılı mart ayında meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki depremden bu yana en şiddetli deprem olarak nitelendirildi.

2011'deki deprem sonrası tsunami meydana gelmiş ve 18 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti. Fukuşima Nükleer Santrali'nde de sızıntı yaşanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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JaponyaNHKPasifik OdasawaraTokyoJeolojik Araştırma MerkeziPasifik Tsunami Uyarı MerkeziNükleer SantraliDeutsche Welle Türkçe Reuters/AFP/dpa

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