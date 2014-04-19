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Dünya
Deutsche Welle

Şiddetli deprem

Papua Yeni Gine’de 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı verildi.

19 Nisan 2014 20:48


Papua Yeni Gine'nin Güney Pasifik kıyılarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına dair henüz ayrıntılı bir bilgi yok.

Depremin merkez üssü Bougainville Adası'ndaki Panguna kasabasının 75 kilometre güneydoğusu olarak bildirildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası Papua Yeni Gine ve Solomon Adaları’nda tsunami uyarısı verdi.

Papua Yeni Gine çok sık depremlerin meydana geldiği bir bölge ve "ateş çemberi" diye anılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Papua Yeni GineYeni Gine Güney PasifikJeolojik Araştırma MerkeziBougainville Adası PangunaTsunami Uyarı MerkeziSolomon AdalarıYeni GineDeutsche Welle Türkçe AP/AFP

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