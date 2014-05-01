Şiddetin gölgesinde seçim



Irak Seçim Komisyonu, ABD'li askerlerin 2011 yılında çekilmesinin ardından Irak'ta yapılan ilk parlamento seçimlerine katılımın yüzde 60 olduğunu açıkladı. Seçim günü Irak'ın çeşitli bölgelerinde düzenlenen terör saldırılarında ise en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Şiddet olaylarına rağmen seçmenlerin oyunu kullandığına dikkat çeken Birleşmiş Milletler'in Bağdat'taki temsilcisi Nikoloi Mladenov, Twitter hesabına "İnanılmaz bir direnç gösteren ve dikkate değer bir oranda sandık başına giden tüm Iraklıları tebrik ediyorum" diye yazdı.

Çatışmaların yaşandığı ülkenin batısı ile Bağdat'ın kuzeyinde seçimlere katılımın, Bağdat ve güneydeki Şii vilayetlerine oranla daha az olduğu belirtiliyor. Katılımın yüksek olduğu yerlerde daha sıkı güvenlik önlemi alındığı dikkat çekti. Seçim Komisyonu da 8 bin 75 seçim merkezinden 39'unun güvenliğin sağlanamaması nedeniyle açılmadığını bildirildi.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı başkent Bağdat'ta seçim günü bomba yüklü otomobillerle saldırı düzenlenmesini önlemek için otomobil kullanılması yasaklanırken, havalimanları da kapalı tutuldu.

Kesin seçim sonuçlarının iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Ancak Başbakan Nuri El Maliki partisinin seçimlerin galibi olduğunu savundu. El Maliki, "Zafer kesin. Birleşik Irak isteyen birileriyle koalisyon hükümeti kuracağız" dedi.

Irak'ta 328 sandalyeli parlamento için 20 milyon seçmen sandık başına çağrılmıştı.