Şiddetin gölgesinde seçim



Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Taliban güçlerinin iktidarı kaybettiği 2001 yılından beri yönetimde bulunuyor. İki dönemdir devlet başkanlığı görevinde bulunan Karzai yeniden aday olamıyor. Seçimlerde yarışan 8 aday arasında favoriler, eski dışişleri bakanı Abdullah Abdullah, Salmay Resul ve Dünya Bankası eski ekonomistlerinden Eşref Gani.

Göz doktoru olan Abdullah Abdullah, Sovyetler Birliği işgali sırasında Kuzey İttifakı'nın başında Rus güçlerine karşı savaşmış bir isim. Karzai yönetiminde dışişleri bakanı olarak görev yapan Abdullah 2009 yılındaki seçimlerde adaylığını koymuş ve kaybetmişti. 53 yaşındaki siyasetçi doğduğu ülkenin kuzeyinde son derece popüler ancak etnik kökeni nedeniyle güneyde kendisine pek şans tanınmıyor.

Yine eski dışişleri bakanı ve Afgan Kralı'nın da uzaktan akrabası olan Salmay Resul seçimlerde öne çıkan bir başka aday. Resul, Devlet Başkanı Karzai'nin sürgünde geçirdiği Roma yıllarında yanında olan siyasi yol arkadaşlarından. Üç aday arasında siyasi açıdan en zayıf olarak gösterilen Salmay Resul'ün Karzai tarafından desteklendiği belirtiliyor.

Dünya Bankası eski ekonomistlerinden ve eski maliye bakanı Eşref Gani, 2009 yılındaki seçimlerde de yarışan bir isim. Gani geçen seçimlerde oyların ancak yüzde 3'ünü alabilmişti. 64 yaşındaki Eşref Gani 24 yıl yurtdışında yaşadığı için seçmenlerin güvenini kazanma konusunda zorlandığı belirtiliyor.

Radikal İslamcıların iktidarı kaybetmesinden sonra bu, Afganistan'da düzenlenen beşinci seçim. Seçimler, özellikle NATO birliklerinin aralık ayında geri çekilmesinin ardından ülkenin geleceğini şekillendirmek açısından önem taşıyor.

Ülkede radikal İslamcı Taliban güçlerinin seçimlerin yapılmasını engellemek için saldırılarda bulunması ihtimaline karşı güvenlik güçleri en yüksek alarm durumuna geçirildi. Cuma günü Alman fotomuhabir Anja Niedringhaus polis üniforması giyen bir şahıs tarafından vurularak öldürülmüştü.

Seçimlerde ilk sonuçların önümüzdeki hafta ortalarında seçim konseyi tarafından açıklanması bekleniyor.