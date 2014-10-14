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Dünya
Deutsche Welle

Şiddet Şiileri hedef aldı

Irak'ın başkenti Bağdat’ın Şii bölgelerine düzenlenen üç bombalı saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti.

14 Ekim 2014 00:20


Saldırganlar, Şiilerin Gadir-î Hum Bayramı için şeker dağıtılması sebebiyle sokakların dolu olduğu zamanı seçti.

Bağdat'ın en büyük Şii kenti olan Sadr City'de düzenlenen iki saldırıdan ilki bir pazar yerini hedef aldı. Saldırıda en az üç kişi öldü. Sadr City'deki bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda da en az 16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Bağdat’ın batısındaki Kadimiye'de patlayıcı yüklü otomobille düzenlenen intihar saldırısında ise en az 6 sivil hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Öte yandan IŞİD'in Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde bir askeri eğitim kampının kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor. Hit ilçesindeki kamptan Irak ordusu birliklerinin çekilmesinin ardından IŞİD militanlarının kampı ele geçirdiği kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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