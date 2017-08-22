Sıcaktan bunalan havuza koştu

İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA) - TURİZMİN başkenti Antalya\'da 34 derece olan hava sıcaklığı yüzde 71 nem oranıyla bunaltıyor. Bunaltıcı havanın etkisinden kurtulmak isteyen tatilciler, havuzlara ve plajlara akın etti.

Antalya\'nın popüler su parklarından Aqualand, sabahın erken saatlerinden itibaren tatilcileri ağırlamaya başladı. Su kaydıraklarında eğlenen, dalga havuzunda yüzerek serinleyen turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Kimileri çocuklarıyla kimileri ise kız arkadaşlarıyla birlikte serinledi. Dalga havuzunda düzenlenen animasyon şovlar eğlenceyi artırdı. Çocuklar anne ve babalarıyla birlikte suyun tadını çakırdı. Kimileri güneşlenerek bronzlaşmak isterken, kimileri de Antalya\'nın yakıcı güneşinden korunmak için yüzünü şapkayla kapadı.

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