Sıcaklıklar yurt genelinde düşecek

Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde 5-6 derece, Akdeniz ve yurdun güney kesimlerinde de 3-4 derecelik düşüş bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte yer yer gök gürültülü yağışlar görülebilir.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi. Sıcaklıkların üç gün daha yüksek devam edeceğini ancak hafta sonundan itibaren yurt genelinde sıcaklıkların düşeşe geçeceğini söyleyen Dilek Çalışkan, ''Sonbahar başlıyor. Uzun kolluları hazır etmemiz lazım'' dedi.

Sıcaklık düşüşü ile birlikte Marmara ve Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

İstanbul'da sıcaklığın hafta sonu 22'ye düşmesi bekleniyor

İstanbul yarın 30 derece ama cumartesi günü hissedilen sıcaklıkların rüzgârın etkisi ile 22 dereceye düşmesi bekleniyor.

Öte yandan Çalışkan Akdeniz ve güneydoğuda da 3-4 derece düşüş olduğu bilgisini verdi.