Sibirya'da IŞİD saldırısı

Sibirya'nın batısında bulunan Surgut kentinde bıçaklı bir kişi yolda etrafına saldırarak yedi kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Rus haber ajansı Interfax, saldırının terörist bir nitelik taşımadığından yola çıkıldığını duyurdu, ancak IŞİD, haber ajansı Amaq aracılığıyla, saldırıyı üstlendi.

Yapılan açıklamada Surgut'ta bıçaklı saldırıyı düzenleyen kişinin "İslam Devleti'nin bir askeri" olduğu kaydedildi. Haberin doğruluğu henüz teyit edilmiş olmasa da, IŞİD'in benzeri açıklamalar için kullandığı kanallardan geldiği belirtiliyor. IŞİD, perşembe günü Barcelona ile kentin güneyindeki Cambrils kasabasında düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 100'ün üzerinde kişinin de yaralanmasına yol açan saldırının da sorumluluğunu üstlenmişti.

Surgut'taki saldırganın kimliğinin kısa sürede tespit edildiği bildirildi. Saldırganın 1994 yılında Surgut yakınlarında doğmuş olduğu belirtildi.

3 Nisan 2017'de St. Petersburg metrosunda düzenlenen bir intihar saldırısında 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Moskova yönetimi ülkedeki güvenlik önlemlerini sıkılaştırmıştı.

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AFP, AÜ/BW