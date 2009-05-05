Sibel Turnagöl babasının cenazesine gitmedi

Tekirdağ'da, tek başına kirada oturduğu evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Sibel Turnagöl'ün babası 73 yaşındaki Coşkun Turnagöl, Köseilyas Köyü mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine katılmayıp, sadece üzerinde oğlu Sadri Alışık ve kendi isminin yazılı olduğu bir çelenk gönderen Sibel Turnagöl'e kardeşi Cihan Turnagöl ve yakınları tepki gösterdi.



Dün, tek başına yaşadığı Hürriyet Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sibel Turnagöl'ün babası Coşkun Turnagöl için kent merkezindeki Orta camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, 8 yıl önce ayrıldığı eşi Sevgi Turnagöl, oğulları Serkan Turnagöl, Cihan Turnagöl ile yakınları katıldı. Babasının cenaze törenine katılması beklenen ünlü sanatçı Sibel Turnagöl ise üzerinde kendisi ve oğlu Sadri Alışık'ın isimlerinin yazdığı çelenk göndermekle yetindi.



Coşkun Turnagöl'ün cenazesi törenin ardından, merkeze bağlı Köseilyas Köyü'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.



Ablasına tepki gösterdi



Cenazeye gelmeyen ablasına tepki gösteren Cihan Turnagöl, ``Sibel Turnagöl ile ile yıllardır görüşmüyoruz. Şuanda bakıyoruz ki sadece çelengi var. Çelengi sağolsun buradaki dostlarımız da gönderiyorlar. Çelenk bizim için çok önemli değil, önemli olan burada olmasıydı. Bu cenaze Fatih'te, Zincirlikuyu'da olsa katılırlardı. Çünkü onlar için orası reklam yeri, ama burası Köseilyas Köyü. Onun için de Tekirdağ'a gelmeye zahmet etmiyorlardır'' dedi.

