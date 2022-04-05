Sherlock'un yaratıcısından yeni sezon açıklaması

"Sherlock" dizisinin yaratıcısı Steven Moffat, "Sherlock"un devamının başrol oyuncularının yoğun programı nedeniyle gelmediğini belirtti. Moffat, oyuncular hazır olursa senaryoyu yazmaya hemen başlayabileceğini söyledi.
Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'ın başrollerinde yer aldığı "Sherlock" serisinin yaratıcısı Steven Moffat, yeni sezon hakkında konuştu. Moffat, Cumberbatch ve Freeman'ın programları rahatladığı durumda yeni bölümleri çekmek için bir saniye bile tereddüt etmeyeceklerini belirtti.
"Neden bana soruyorsunuz ki?"
Kayıp Rıhtım'ın aktardığına göre, Radio Times’a konuşan Steven Moffat, kendisine yönetilen “Sherlock 5. sezon olacak mı?” sorusuna, sorunun asıl muhatabının kendisi olmadığını söyledi. Yeni bölümlerin Cumberbatch ve Freeman'a bağlı olduğunu belirten Moffat, “Neden bana soruyorsunuz ki?” dedi.
Moffat, açıklamasına şöyle devam etti:
"Şu anda yapmak istedikleri şeyin bu olduğunu düşünmüyorum"
"Yarından tezi yok yapardım, neden bana soruyorsunuz ki? Mark Gatiss, Sue Vertue ve hepimiz yarın bu işin başına oturabiliriz. Benedict ve Martin’e bağlı. Muhtemelen en düşük ücretli işleri haline gelen bu dizi için çok uzun bir süre boyunca çok sadık kaldılar. Ve şu anda yapmak istedikleri şeyin bu olduğunu düşünmüyorum, üstelik bu konuda onları yargılayamam. Ama bu dizinin devamı için engel olan kişi ben değilim. Herkes hazır olursa yeni sezon senaryosunu yarın yazmaya başlayacağımı söyleyebilirim.”
Sir Arthur Conan Doyle’un kitaplarındaki karakterden uyarlanan "Sherlock" dizisi, ilk olarak Temmuz 2010’da yayınlanmaya başladı. Bugüne kadar toplam 4 sezon ve 13 bölümün yayınlandığı mini dizinin son bölümü “The Final Problem” ise Ocak 2017’de izleyicilerle buluştu.