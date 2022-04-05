Sherlock'un yaratıcısından yeni sezon açıklaması

Moffat, açıklamasına şöyle devam etti:

"Şu anda yapmak istedikleri şeyin bu olduğunu düşünmüyorum"

"Yarından tezi yok yapardım, neden bana soruyorsunuz ki? Mark Gatiss, Sue Vertue ve hepimiz yarın bu işin başına oturabiliriz. Benedict ve Martin’e bağlı. Muhtemelen en düşük ücretli işleri haline gelen bu dizi için çok uzun bir süre boyunca çok sadık kaldılar. Ve şu anda yapmak istedikleri şeyin bu olduğunu düşünmüyorum, üstelik bu konuda onları yargılayamam. Ama bu dizinin devamı için engel olan kişi ben değilim. Herkes hazır olursa yeni sezon senaryosunu yarın yazmaya başlayacağımı söyleyebilirim.”

Sir Arthur Conan Doyle’un kitaplarındaki karakterden uyarlanan "Sherlock" dizisi, ilk olarak Temmuz 2010’da yayınlanmaya başladı. Bugüne kadar toplam 4 sezon ve 13 bölümün yayınlandığı mini dizinin son bölümü “The Final Problem” ise Ocak 2017’de izleyicilerle buluştu.