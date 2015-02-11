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Dünya
Deutsche Welle

Sharia4Belgium üyelerine hapis cezası

Belçika’da Sharia4Belgium adlı radikal İslamcı oluşumun üyeleri 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanan kişilerin çoğunun Suriye’de savaşa katıldığı bildirildi.

11 Şubat 2015 19:17


Belçika'nın Antwerpen kentinde görülen davada, Sharia4Belgium üyeleri terörist eylemlerde bulunmaktan ötürü yargılandı. Davada, Fuat Belkacem adlı, grubun lideri olduğu öne sürülen kişi 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 44 kişinin yargılandığı davada yalnızca birkaç kişinin hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderilebildiği, zira örgüt üyelerinin önemli bir kısmının hala Suriye'de olduğu veya Suriye'de öldürüldüğü bildirildi. “Le Soir” gazetesinin haberine göre, mahkeme önüne çıkan 7 kişiden ikisine ise tecilli hapis cezası verildi.

Sharia4Belgium örgütü üyeleri, Suriye'de İslamcı grupların saflarına üye kazandırmakla suçlanmıştı. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, “Belkacem gençlerin radikalleştirilmesinden ve onların silahlandırılarak Selefi savaşa gönderilmesinden sorumlu, orada demokratik değerlerin yeri yok” açıklamasında bulundu.

Zanlılar, beraat talebinde bulunmuş ve Suriye'ye insani gerekçelerle gittiklerini, Esad rejimini devirme amacı güden meşru isyana destek verdiklerini öne sürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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