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Spor

Sharapova turladı; Cilic elendi

ABD Açık, 6'ncı gününde

02 Eylül 2017 14:23

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın beşinci gününde tek erkeklerde Hırvat Marin Cilic üçüncü turda elendi. ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada beşinci gün maçları tamamlandı. Tek erkekler üçüncü turunda 29 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman, 5 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic'i 4-6, 7-5, 7-5 ve 6-4'lük setlerin ardından 3-1 yenerek günün sürprizine imza attı.

23 numaralı seribaşı Alman Mischa Zverev ise 10 numaralı seribaşı ABD'li John Isner karşısında rahat bir oyunun ardından 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) galip gelerek tur atladı.

Sharapova 4. turda

Tek kadınlar üçüncü turunda İspanyol Garbine Muguruza dördüncü tura yükselirken, özel davetiye ile turnuvaya katılan Rus tenisçi Maria Sharapova ise ABD'li Sofia Kenin'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

Seribaşı tenisçiler ABD'li Venus Williams ve Çek Petra Kvitova da rakiplerini yenerek üst tura yükseldi.

6'ncı günün programı

ABD Açık'ın altıncı gününe üçüncü tur maçları ile devam edilecek. Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Arjantinli Leonardo Mayer, 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 31 numaralı seribaşı İspanyol Feliciano Lopez karşılaşacak.

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 27 numaralı seribaşı Çinli Zhang Shuai'nin, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise ABD'li Shelby Rogers'ın karşısına çıkacak.

Günün sonuçları

Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı: Tek erkekler Diego Schwartzman (Arjantin) (29) - Marin Cilic (Hırvatistan) (5): 3-1 (4-6, 7-5, 7-5, 6-4) Mischa Zverev (Almanya) (23) - John Isner (ABD) (10): 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) Pablo Carreno Busta (İspanya) (12) - Nicolas Mahut (Fransa): 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) Lucas Pouille (Fransa) (16) - Mikhail Kukushkin (Kazakistan): 3-1 (2-6, 6-3, 6-4, 6-4) Sam Querrey (ABD) (17) - Radu Albot (Moldova): 3-1 (4-6, 6-2, 6-4, 6-4) Tek kadınlar Garbine Muguruza (İspanya) (3) - Magdalena Rybarikova (Slovakya) (31): 2-0 (6-1, 6-1) Venus Williams (ABD) (9) - Maria Sakkari (Yunanistan): 2-0 (6-3, 6-4) Petra Kvitova (Çekya) (13) - Caroline Garcia (Fransa) (18): 2-0 (6-0, 6-4) Anastasija Sevastova (Letonya) (16) - Donna Vekic (Hırvatistan): 2-0 (6-2, 6-3) Maria Sharapova (Rusya) - Sofia Kenin (ABD): 2-0 (7-5, 6-2) 

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