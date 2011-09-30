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Spor

Sharapova Çin Açık'tan çekildi ANKARA (A.A)

30 Eylül 2011 16:34

-Sharapova Çin Açık'tan çekildi ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Teniste, kadınlarda dünya sıralamasında 2 numarada bulunan Rus Maria Sharapova'nın, gelecek hafta düzenlenecek Çin Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiği açıklandı. Organizatörler, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle dün Tokyo'daki WTA turnuvasından da çeyrek finalde çekilen Rus tenisçinin, 3 Ekim'de Pekin'de başlayacak Çin Açık Tenis Turnuvasına da katılmayacağını söylediler.  24 yaşındaki Sharapova, internet sitesinden yaptığı açıklamada, sakatlığının çok ciddi olmadığını belirterek, ''İstanbul'da ekim ayı sonunda düzenlenecek turnuvaya kadar iyileşmek için elimden geleni yapacağım'' ifadesini kullandı. WTA Championships Turnuvası, İstanbul'da, 25-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

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