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Spor

Shaqiri'nin yeni adresi MLS

10 Şubat 2022 12:26

MLS takımlarından Chicago Fire, Fransız kulübü Olimpik Lyon'un kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi transfer etti.

Chicago Fire Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli milli futbolcu ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Shaqiri'yi 2021 yazında renklerine bağlayan Olimpik Lyon ise transferin 7 milyon Euro karşılığında gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Basel altyapısından yetişen Shaqiri, Bayern Münih, Inter, Stoke City ve Liverpool kulüplerinde de oynadı.

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