Shaqiri'nin Lyon'a transferi an meselesi

Liverpool'un İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, Lyon'a transfer olmaya çok yakın. 29 yaşındaki futbolcu için Liverpool 8 milyon euro isterken Fransız ekibi 6 milyon euro teklif etti. Tarafların kısa süre içerisinde orta yolu bulması bekleniyor.



Yeni sezonda Liverpool'da forma giymeyeceğini belirten Xherdan Shaqiri için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu iddia ediliyordu. İsviçreli yıldızın transferinde Lyon'un mutlu sona çok yakın olduğu öğrenildi.

Sporx'in haberine göre; Fransız ekibi Lyon, 29 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli futbolcu için devreye girdi. Lyon, Xherdan Shaqiri için Liverpool'a 6 milyon euro teklif etti. İngiliz ekibi 8 milyon euro istiyor. Kısa bir süre içerisinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.