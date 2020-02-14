Shane Larkin millî kadrodan çıkarıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle Hollanda ve İsveç maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ankara’da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılarda, Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin’in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi. (İHA)

Larkin Türk vatandaşı olmuştu

Anadolu Efes forması ile bu yıl rekorlara imza atan Shane Larkin, A Milli Basketbol Takımı'n formasını giyeceğini açıklamış ardından Türk vatandaşlığı almıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türk vatandaşı olan Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği vermişti.