Shakira'dan Super Bowl'da zılgıt şov!

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'un devre arasında Jennifer Lopez ve Shakira sahne aldı. Shakira'nın çektiği zılgıt geceye damga vurdu.

Super Bowl gününde 17.2 milyar dolarlık bir pazarın oluştuğu tahmini ile, dünyanın en pahalı maçı kabul edilen maçta San Francisco 49ers karşısında Kansas City Chiefs’in galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın devre arasında Jennifer Lopez ve Shakira performanslarıyla bir anda dünyanın en çok konuşulan ikilisi halini aldı.

Öte yandan, Shakira'nın çektiği zılgıt damga vurdu. Zılgıta yabancı olan Amerikalılar o anları paylaşarak Shakira ile dalga geçti.