Şeyh Nazım Kıbrısi kimdir?

Dünyaca tanınmış bir sima olan ve birçok ülkede müridleri bulunan Nakşibendi Tarikatı Lideri Şeyh Nazım Kıbrısi hayatı risk endişesi yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti.

Şeyh Nazım Kıbrısi'nin hayatı

Nâzım Kıbrısî veya Şeyh Nâzım veya Mevlânâ Nâzım El-Hâkkânî (D: 21 Nisan 1922 - Ö: 7 Mayıs 2014) (Osmanlıca: ??? ???? ?), Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde 21 Nisan 1922 günü doğan Şeyh Muhammed Nâzım Âdil Kıbrısî, Mutasavvıf ve Nakşibendi şeyhidir. Lefke'de yaşamakta ve dünyanın pek çok ülkesinden müridleri ziyaretine gitmektedir.

Şeyh Nâzım Kıbrısî'nin hayatı

Celâleddîn Rûmî, Mevlevilik, Abdülkâdir Geylânî, Kadirilik, ve Abdullah Dağıstani Soyu, anne tarafından Mevlevî tarîkatı kurucusu Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'ye, baba tarafından Kâdirî tarîkatı kurucusu Abdülkâdir Geylânî'ye dayanır. 1940`larda İstanbul'da Kimya Fakültesini okudu. İstanbul'da bulunduğu dönem içerisinde Nakşibendi şeyhi Süleyman Erzurumi'ye bağlandı. Bir müddet kendini yetiştirdikten sonra şeyhinin izni ve işareti ile Şam'a gidip Şeyh Abdullah Dağıstani'ye bağlandı ve onun mânevi terbiyesine girdi.

Şeyh Abdullah Dağıstani'nin emri ile insanlara tasavuf terbiyesini vermeye başladı. 1973'de Şeyh'inin vefatı ile onun yerine geçti. 2011'de oğlu Mehmet Adil Efendi'nin, kendi yerine geçip, silsileyi devam ettireceğini ilan etti.

1941'de Hacı Emine Hanım ile olan evliliğinden dört çocuğu bulunmaktadır. Türkçe, Arapça, İngilizce ve Kıbrıs Rumcası olmak üzere dört dil bilmektedir.

Arapça Ezan

Ezanın Arapça lafzı ile okunmasının yasak olduğu dönemde Kıbrıs'a geri geldiği ilk gün şerefeye çıkıp ezanı Arapça lafzı ile okumuş ve bunun üzerine bir hafta hapis yatmıştır. Serbest bırakılınca Lefkoşa'nın en büyük camii Selimiye'nin şerefesine çıkıp tekrar Arapça lafız ile ezan okumuş, bunun üzerine kendisine dava açılmıştır. Davayı beklerken Lefkoşa'nın köylerini gezip Arapça lafız ile ezan okumaya devam etmiştir. Hakkında 114 dava aynı zaman diliminde açılmış ve 100 yılı aşan süre mahkumiyeti gündeme gelmiştir. Davaların okunma gününe yakın, Adnan Menderes döneminde, TBMM'nin ezanın Arapça lafız ile okunmasını serbest bırakması üzere hakkındaki davalar düşmüştür.

Türk İslam Kültür Cemiyeti

Türk İslam Kültür Cemiyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1983 yılında kurulmuş olan ve hâlen Lefkoşa'da faaliyetlerine devam eden dernektir.

Yürüttüğü faaliyetler şunlardır;

Toplantı, seminer, konferans ve sohbetler,

Grup çalışmaları,

Yerel ve uluslararası gençlik kampları,

Gençlere gezi ve ziyaretler düzenlenmesi,

Gazete basımı, bildiriler ve halkla ilişkiler,

Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları,

Milli-Dini öykü yazma yarışmaları,

Film, video ve slayt gösterileri,

Köy ve aile ziyaretleri,

İslami kuruluşlarla temaslar,

Kan bağışı kampanyaları,

Ağaç dikme faaliyeti,

Fakir çocukların sünnet edilmesi,

Gençlere burs temini, fakir ailelere yardım verilmesi,

Gençler arasında sportif müsabakalar tertip etme,

Camilerimizin tamiri ve inşası için gerekli faaliyeti yapmak,

Çeşitli kesimlere iftarlar düzenleme,

Gençlere ücretsiz takviye kursları düzenlenmesi,

Dini Bilgiler Kursları açmak,

Ortaokul ve üniversite öğrencileri için yurt açma,

Kıbrıs davası ve milli konularda aydınlatıcı faaliyetlerde bulunma.