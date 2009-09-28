'Seyfo Dayı' uğurlandı

Uykusunda kalp krizi geçiren, Kurtlar Vadisi’nin Seyfo Dayısı Nihat Nikerel cenaze töreni Levent Afet Yolal Camiinde düzenlendi.



Öğle namazındaki cenaze törenine Nikerel'in ailesi ve sanatçı dostları katıldı., Nikerel'in ailesi ve yakınları tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.Oğulları Kerem, Emrah ile kızı Zeynep, törene katılanların desteği ile güçlükle ayakta durabildi.Babasını evde ölü olarak bulduğu iddia edilen kızı Zeynep, gazetecilerin sorularını yanıtlamak istemedi. Olayın detaylarının çok önemli olmadığını ifade eden Zeynep,"Hep birlikteydik.Bunun detayları çok mühim değil.O artık yok.Söylecek bişey yok." dedi.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın çelenk gönderdiği törene Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, İlyas Salman, Doğuş, Yavuz Bingöl, Kerem Alışık, Kurtlar Vadisi dizisi oyuncuları, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi gibi isimler katıldı. Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile dizinin yapımcısı Naci Şaşmaz ise cenaze törenine katılmadı. Sanatçı Yavuz Bingöl, Nihat Nikerel ile 72. Koğuş oyunu üzerinde birlikte çalıştığını belirterek,"Kendisi ile çok güzel günler geçirdik.Çok düzgün bir insandı.Çok ani oldu.Nedense ölümlere yalnız yakalanıyoruz. Kaderimiz galiba yalnızlık." diye konuştu.



Nihat Nikerel ile bazı filmlerde birlikte rol aldığını söyleyen İlyas Salman ise, şunları söyledi; "Herkes kendi yerine yaşar sanatçılar herkesin yerine yaşar.Aslında erken ve yalnız ölmüyorlar.Sadece fiziksel olarak öyle.Aslında bir halkı da beraberinde götürüyorlar.Acı olan da bu" Orhan Gencebay ise Nikerel' in sevdiği bir kişi olduğunu, vefatını duyduğunda çok üzüldüğünü belirtirken, Kurtlar Vadisi dizisinden rol arkadaşı Memati karakteriyle tanınan Gürkan Uygun,"1.5 ay önce Adıyaman'da beraberdik.Her zaman neşeli bir insandı.Enson da neşeli gördüm."dedi. 59 yaşında ölen Nihat Nikerel naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.

