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Kültür-Sanat

Şevval Sam'dan 'Aşk Olsun'

Şevval Sam'ın yeni şarkısı Kalan Müzik etiketiyle 14 Şubat’ta tüm müzikseverlerle buluşacak

10 Şubat 2017 13:29

Oyuncu Şevval Sam, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Aşk Olsun' adlı bir aşk şarkısıyla, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Şarkıyı 'Bodrum Masalı' setinde ışık şefi olarak görev yapan Pascal (Ali İlker Özçelik) ve yine aynı dizinin yapım ekibinde görevli eşi Gaye Hanım'ın evlilik yıldönümleri için hediye olarak besteleyen Şevval Sam, gelen beğeni ve istek nedeniyle şarkısını tüm dijital platformlarda paylaşmaya karar verdi.

Kalan Müzik etiketiyle 14 Şubat’ta tüm müzikseverlerle buluşacak olan “Aşk Olsun”un video klibinin önümüzdeki günlerde, "Bodrum Masalı" ekibinin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin tarafından ve set ekibiyle çekilmesi planlanıyor.

ETİKETLER

14 Şubat Sevgililer GünüşarkıKalan MüzikBodrum Masalısingle

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