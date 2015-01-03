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'17 yıldır Hülya ısırır, Orhan poposunu tokatlar'

Sevim Emre: Abartılacak bir şey yok yani, o gün çok eğlendik

03 Ocak 2015 13:43

Sevim Emre, Orhan Gencebay’ın Hülya Avşar’ın poposuna tokat atmasıyla ilgili olarak iki ünlü ismin uzun yıllardır bu şekilde şakalaştığını söyledi, Emre, “Abi kardeş gibiler onlar. Hiç kıskanmadım, çünkü Orhan’la Hülya’nın arasında bir espridir bu. 17 yıldır yaparlar bunu. Hülya gelip Orhan’ın yanağını ısırır, Orhan da Hülya’nın poposuna vurur" dedi.

Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre, Emre, Avşar’nın şov programında da Gencebay'ın Avşar'ın poposunu tokatladığını belirterek, "Abartılacak bir şey yok yani. O gün de çok eğlendik, bu harekete güldük hep birlikte” açıklamalarında bulundu.

Yılbaşı gecesi Günay Restoran’da sahneye çıkan Hülya Avşar’ı dinlemeye giden Orhan Gencebay, yanağından ısıran Avşar’ın poposunu tokatlamıştı.

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