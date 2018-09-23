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Spor

Sevilla gol oldu yağdı

Endülüs ekibi, Wissam Ben Yedder'in etkili performansıyla Levante'yi 6-2 mağlup etti

23 Eylül 2018 19:10

khisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Sevilla, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) karşılaştığı Levante'yi Wissam Ben Yedder'in etkili performansıyla 6-2 mağlup etti. 

Sevilla, La Liga'nın 5. haftasında Levante'ye konuk oldu. Endülüs ekibi, Ben Yedder (3),  Daniel CarriçoAndre Silva  ve  Pablo Sarabia'nın  golleriyle sahadan 6-2 galip ayrıldı. Levante'nin golleri ise Roger Marti ve Simon Kjaer'den (kendi kalesine) geldi.

Ligde 3 hafta sonra galip gelen Sevilla, puanını 7'ye çıkardı. Oldukça net bir galibiyet alan Sevilla, çarşamba günü (26 Eylül 2018) saat 23.00'de Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

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