Sevilla'dan Okay Yokuşlu hamlesi

La Liga'da 4. sırada bulunan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Sevilla, takımdan ayrılan Ever Banega'nın yerini milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmaya hazırlanıyor.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Celta Vigo ile pazarlıklara başladı. Celta Vigo ise ilk görüşmede Okay Yokuşlu için sözleşmesinde yazan 40 milyon Euro'luk satın alma maddesi ödenmeden bu transfere izin verilmeyeceğini bildirdi.

Sevilla indirim istedi

2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Okay Yokuşlu için Monchi'nin indirim talebi olduğu belirtilirken, Celta'nın eski oyuncusu Sevillalı Nolito'nun da ikna için görüşmelerde bulunduğu vurgulandı.



Öte yandan, Sevilla ile Celta Vigo kulüpleri arasında geçmişten bu yana sıcak ve samimi ilişkilerin olduğu, Okay'ın istemesi durumunda transfer için orta yolun bulunabileceği yorumu da yapıldı.