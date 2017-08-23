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Spor

Sevilla: 2 - Medipol Başakşehir: 2

İSTANBUL,(DHA) -  STAT: Ramon Sanchez Pizjuan HAKEMLER: William Collum, David McGeachie, Francis Connor SEVİLLA: Rico, Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Banega (Dk

23 Ağustos 2017 02:54

İSTANBUL,(DHA) - 

STAT: Ramon Sanchez Pizjuan
HAKEMLER: William Collum, David McGeachie, Francis Connor
SEVİLLA: Rico, Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero, N\'Zonzi, Banega (Dk.90 Sarabia), Pizarro, Correa (Dk.71 Nolito), Ben Yedder, Jesus Navas (Dk.85 Montaya)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut (Dk.84 Gökhan İnler), Emre, Visca, Mossoro (Dk.72 Napoleoni), Elia (Dk.84 Kerim Frei), Adebayor 
GOLLER: Dk.17 Elia, Dk.83 Visca (Medipol Başakşehir) -  Dk.52 Escudero, Dk.75 Ben Yedder (Sevilla)
SARI KARTLAR: Epureanu, Mossoro, (Medipol Başakşehir), Pareja, Correa, Legnet (Sevilla)

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Medipol Başakşehir, İstanbul\'da 2-1 mağlup olduğu İspanya\'nın Sevilla takımı  ile oynadığı rövanş maçında 2-2 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne veda etti. Turuncu-lacivertli ekip bu skorla yoluna UEFA Avrupa Ligi\'nde devam edecek.

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