Sevilla: 2 - Medipol Başakşehir: 2

İSTANBUL,(DHA) -

STAT: Ramon Sanchez Pizjuan

HAKEMLER: William Collum, David McGeachie, Francis Connor

SEVİLLA: Rico, Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero, N\'Zonzi, Banega (Dk.90 Sarabia), Pizarro, Correa (Dk.71 Nolito), Ben Yedder, Jesus Navas (Dk.85 Montaya)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut (Dk.84 Gökhan İnler), Emre, Visca, Mossoro (Dk.72 Napoleoni), Elia (Dk.84 Kerim Frei), Adebayor

GOLLER: Dk.17 Elia, Dk.83 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk.52 Escudero, Dk.75 Ben Yedder (Sevilla)

SARI KARTLAR: Epureanu, Mossoro, (Medipol Başakşehir), Pareja, Correa, Legnet (Sevilla)

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Medipol Başakşehir, İstanbul\'da 2-1 mağlup olduğu İspanya\'nın Sevilla takımı ile oynadığı rövanş maçında 2-2 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne veda etti. Turuncu-lacivertli ekip bu skorla yoluna UEFA Avrupa Ligi\'nde devam edecek.