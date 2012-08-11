Sevil Sevimli'nin 32,5 yıl hapsi istendi

Fransa'dan Erasmus programı ile okumaya geldiği Eskişehir'de tutuklanan Sevil Sevimli için 32,5 yıl hapis cezası istendi. "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ile suçlanan Sevimli hakkında hazırlanan iddianamede, "belgesel gösterimi düzenlemek", "afiş asmak", "1 Mayıs’a gitmek", "Grup Yorum konseri için stant açmak" suç delili olarak gösterildi.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'teki haberine göre; Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 1 Mayıs etkinliğine katılmak, Güler Zere belgeselinin gösterimini yapmak ve Grup Yorum konseri için stant açmak gibi eylemlere katıldığı anlatılan Türk kökenli Fransız vatandaşı Sevil Sevimli’nin “silahlı terör örgütü yöneticiliği” ile suçlandığı ortaya çıktı. Hakkında 32.5 yıla kadar hapis cezası istenen ve 88 gün tutuklu kalan Sevimli’ye yurtdışına çıkış yasağının yanında, Eskişehir il sınırlarının dışına çıkmama şeklinde adli kontol getirildiği anlaşıldı.

26 Eylül’de ilk duruşması görülecek davanın Bursa Cumhuriyet Savcısı Mustafa Dede tarafından hazırlanan 19 sayfalık iddianamesinin başında DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) anlatılırken örgütün kökeninin THKP/C’ye (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) dayandığı belirtildi.

“30 Mart 1972’de Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan NATO üssünde çalışan 3 personeli kaçıran ve Tokat ili Niksar ilçesi Kızıldere köyüne götüren terör örgütü THKP/C üyeleri ile güvenlik kuvvetleri ile arasında çıkan çatışmada THKP/C silahlı terör örgütünün lideri Mahir Çayan ile 9 örgüt mensubunun ölü olarak ele geçirilmesi ile THKP/C dağılmıştır” denilen iddianamede, THKP/C’den DHKP/C’ye kadar gelinen süreç özetlendi. “DHKP/C örgütü yönetici olmak ve örgütün sözde bayrağını gösteride taşıma suretiyle propagandasını yapmakla” suçlanan Sevimli’nin katıldığı şu eylemler iddianamede “suç delili olarak” sıralandı:

• 1999’da Tunceli Aliboğazı kırsalında çıkan silahlı çatışmada öldürülen ve arkadaşlarıyla birlikte toplu mezara gömülen Ali Yıldız’ın Gazi Mahallesi Mezarlığı’na defdenilmesi törenine katılmak.

• İstanbul’da Ozan İletişim Yayınevi’nden “Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş” adlı dergiden 10-15 adet temin ederek, Eskişehir’de düzenli olarak 10-15 adet dağıtmak.

• Eskişehir Adalar Migros mağazası önünde stant kurarak, 15 Nisan 2012’de İstanbul’da verilecek Grup Yorum konseri için bildiri dağıtmak.

• Cezaevinde yakalandığı kanser hastalığı sonrası Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından affedilen, ancak geç kalındığı için hayatını kaybeden Güler Zere’nin hayatının anlatıldığı “Damında Şahan Güler Zere” belgeselinin gösterimi için Eskişehir Eğitim-Sen gösteri salonu için sendika yetkilileriyle görüşmek ve gösterimin burada gerçekleşmesini sağlamak.

• Şüphelilerden Ceren Cevahir ile birlikte 14 Mart 2012’de saat 13.15 sıralarında Anadolu Yüksek Okulu duvarına “Parasız ve demokratik eğitim istedikleri için tutuklandılar. Gülşah ve Meral serbest bırakılsın. Gençlik Federasyonu” yazılı afiş asmak. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre kampusu önünde “Gençlik Federasyonu” bildirilerini dağıtmak.

• Eskişehir Üniversitesi yemekhanesinin camına 1 Mayıs kutlamasına ilişkin ve yapılması planlanan pikniğe ilişkin üzerinde “1 Mayıs’ta Taksim’deyiz, geleneksel 1 Mayıs pikniğinde buluşalım, Halk Cephesi saflarında birleşelim” yazısı olan afişleri asmak. Minübüs ayarlayarak, 15 kişinin İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarına “Eskişehir Gençlik Derneği’ni temsilen katılmasını” sağlamak.

İddianamede, şüphelilerin tüm faaliyetlerine bakıldığında Sevil Sevimli’nin liderliğinde hareket ettikleri, organizasyonların hepsinin örgütsel amaçla ve silahlı terör örgütünün talimatı ve bunun propagandası amacıyla yapıldığının görüldüğü savunuldu.