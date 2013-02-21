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Yaşam

Sevil Sevimli Fransa'ya gitti

Yurt dışı yasağı kalkan Sevil Sevimli, Fransa’nın Lyon şehrine geri döndü

21 Şubat 2013 12:10

Örgüt davasından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Sevil Sevimli, Fransa'ya gitti.

Fransa’dan Erasmus öğrenci değişim programı dahilinde Eskişehir’e öğrenim görmek için gelen ve ’terör örgütü propagandası yapmak ve örgüt adına suç işlemek’ iddiasıyla Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Sevil Sevimli, 5 bin euroluk kefalet parasının yatırılmasının ardından yurtdışı yasağının kaldırılmasıyla doğduğu ve vatandaşı olduğu Fransa’nın Lyon şehrine geri döndü.

Lyon Saint Exupery havalimanında bir grup tarafından karşılanan Sevil Sevimli açıklamalarda bulundu. Fransa’ya dönüp ailesine kavuşmuş olmasının kendisine mutluluk verdiğini söyleyen Sevimli, aynı zamanda aklının Türkiye’de hala tutuklu bulunan diğer mahkumlarda olduğunu söyledi. Sevil Sevimli’nin babası Erdoğan Sevimli ise yaptığı açıklamada, bir seneye yakındır görmediği kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bugün benden daha mutlu bir insan olamaz" dedi.

Fransa basınının da büyük ilgi gösterdiği karşılamada izdiham yaşandı.

 

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