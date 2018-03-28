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Sessizce kitap okuyarak, dikkat çektiler

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) rektörlük çalışanları ve öğrencilerinden oluşan grup, Kütüphane Haftası kapsamında kitap okuyarak kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmeye çalıştı

28 Mart 2018 18:19

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi\'nde (PAÜ) rektörlük çalışanları ve öğrencilerinden oluşan grup, Kütüphane Haftası kapsamında kitap okuyarak kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmeye çalıştı.
Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında PAÜ Rektörlük girişinde toplanan öğretim üyeleri, çalışanlar ve öğrenciler, 30 dakika boyunca ellerine aldıkları kitapları okudu. Sessiz kitap okuyarak kitap okuma alışkanlığına dikkat çekildi. Kitap okuyanların arasında, temizlik işçilerinin de olduğu görüldü. Bu kapsamda, geçen yıl üniversitenin kütüphanesinden en çok kitabı alarak okuyan 3 öğrenciye de kitap hediye edildi.
PAÜ Kütüphane Daire Başkanı Özgür Volkan Yılmaz, amaçlarının sessizce kitap okuyarak okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

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