Sessiz Pazar



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’nın ikinci haftası Pazar günü yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı. Günün ilk maçında Mainz bu sezon ligde kendi seyircisi önüne ilk kez çıktı. Mainz ekibi 27 bin 600 kişinin izlediği maçta yeni teknik direktörü Kasper Hjulmand yönetiminde yine aradığını bulamadı ve Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Hannover 96 ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi’ne ön eleme, Almanya Federasyon Kupası’na ilk turda veda eden Mainz takımı ligdeki ikinci hafta maçından da galibiyet alamadan ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar bir yandan da kötü gidişatın önünü alabilmek için kadroyu güçlendirmeye bakıyor. Kulüp menajeri Christian Heidel, UEFA Avrupa Ligi maçında elendikleri Yunan ekibi Asteras Tripolis’ten Pablo de Blasis’i kadrolarına kattıklarını açıkladı. Ayrıca Hertha Berlin’den golcü oyuncu Sami Allagui’yi de bir yıllığına kiralayan Mainz’ın, Borussia Dortmundlu Jonas Hofmann ve Bayer Leverkusenli Philipp Wollscheid ile de büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Kulüp Cuma günü de Sevilla’dan İspanyol Jairo Samperio’yu kadrosuna katmıştı.

Freiburg penaltı kaçırdı

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Sarajevo karşısında 7-0’lık bir galibiyet alan Borussia Mönchengladbach Freiburg deplasmanında sessiz kaldı. Bundesliga’nın ilk haftasında Stuttgart ile 1-1 berabere kalan Lucien Favre’ın takımı ikinci hafta da 1 puana razı oldu. Aralarında Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw’ün de olduğu 24 bin kişi pozisyonu az, oyun kalitesi düşük bir maç izledi.

Freiburglu Admir Mehmedi Gladbach karşısında penaltı atışından yararlanmayarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi. İsviçreli forvetin 63’üncü dakikada kullandığı penaltı vuruşu üst direkten dışarı gitti.

İkinci haftanın toplu sonuçları

Augsburg 2 – Borussia Dortmund 3

Bayer Leverkusen 4 – Hertha Berlin 2

Wolfsburg 2 – Eintracht Frankfurt 2

Werder Bremen 1 – Hoffenheim 1

Stuttgart 0 – FC Köln 2

Hamburg 0 – Paderborn 3

Schalke 1 – Bayern Münih 1

Mainz 0 – Hannover 96 0

Freiburg 0 – Mönchengladbach 0

Puan durumu

1. Bayer Leverkusen 6

2. Paderborn 4

3. Hoffenheim 4

4. FC Köln 4

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16. Stuttgart 1

17. Hamburg 1

18. Augsburg 0

Üçüncü haftanın programı

Gelecek hafta milli takımlar düzeyinde oynanacak hazırlık ve Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları nedeniyle Bundesliga’da 3’üncü hafta karşılaşmaları bir hafta arayla yapılacak. Program şöyle;

12 Eylül Cuma, TSİ 21:30

Bayer Leverkusen – Werder Bremen

13 Eylül Cumartesi, TSİ 16:30

Bayern Münih – Stuttgart

Borussia Dortmund – Freiburg

Hoffenheim – Wolfsburg

Hertha Berlin - Mainz

Paderborn – Köln

Mönchengladbach – Schalke (TSİ 19:30)

14 Eylül Pazar

Eintracht Frankfurt – Augsburg (TSİ 16:30)

Hannover 96 – Hamburg (TSİ 18:30)