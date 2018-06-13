SERVİSÇİLERDEN İBB ÖNÜNDE PLAKA TAHDİT EYLEMİ

-CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU DA EYLEME DESTEK VERDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak eylem yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da belediye önüne gelerek servisçilere destek verdi.

İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Belediye önünde eylem yapan servisçilere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

KAFTANCIOĞLU, KILIÇDAROĞLU\'NUN SERVİSÇİLERE YOLLADIĞI MEKTUBU OKUDU

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, belediye önünde toplanan servisçi esnafına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun bir kaç gün sonra elden sizlere ulaştıracağı mektubunu burada paylaşmak isterim diyerek açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, \"Plaka sınırlaması size ananızın ak sütü gibi helaldir. Bu sözlerimi bir yerlere yazın. Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olur, parlamentoda da millet ittifakı çoğunluğu alırsa, size söz veriyorum servis taşımacıları esnafının sorunlarını en kısa sürede çözecek hakkı teslim edeceğiz. Arkadaşlar sizin hakkınız 2 Nisan 1986\'da Bakanlar kurulu kararıyla aslında teslim edilmiş durumda. Bakın sizler bugün var olan hakkınızı almak için mücadele ediyorsunuz. Peki size söz veriliyor, sözün gereği yapılmıyor. Havadan para kazanacaksınız plakalarınızın değeri artacak siz bunu hak etmiyorsunuz gibi insan onurunu rahatsız eden kıran açıklamalar yapılıyor. Devleti yöneten insanlar hiçbir vatandaşını ötekileştirmemeli. Hele ki alın teri ile çalışıp para kazanan insanların yani sizlerin onurunu kıracak sözlerden kaçınmalılar. Eğer böyle bir söylem içerisine giriyorlarsa bunun demokraside bir yolu vardır, ikinci yolu yoktur. Sen öyle yapıyorsan eğer kusura bakma bende sana sandıkta gereğini yapacağım demek lazım demokraside. Sizler vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılıyorsunuz. Sizler alın teri döküyorsunuz bedavadan para kazanmıyorsunuz. Birikiminiz yok, hükumete borç verip karşılığında faiz almıyorsunuz. Bir aracınız var 7/24 çalışıyorsunuz evinizi ailenizi geçindirmek için. Şu yanımdaki bu güzel kızı bu saatte burada tutmamak için. Biz siyasetçilerin görevi alın teri ile para kazananlara yardım etmektir yani sizlere. Önünüzdeki engelleri kaldırmaktır. Peki neden plaka sınırlaması yani tahdit getirilmeli. Birincisi, insanların ulaşım ihtiyacını karşılamak için tahdit getirilmeli. Her önüne gelen bunları yapmamalı. Çünkü sizlerin bir birikimi var, bir deneyimi var. İkincisi, toplu taşımada güvenliğin sağlanması için tahdit getirilmeli. Güvenlik ise yılların birikimi ile sağlanır. Üçüncüsü, korsan taşımacılığın önüne geçilmesi için tahdit getirilmesi lazım. Sizler bu işi yasal bir şekilde yapıyorsunuz. Eğer bu tahdit sınırlaması getirilmezse araya korsan kişilerin yada taşımacılığın girmesi yada bu işin tek ellerde toplanması kolay olabilir. Dördüncüsü ise ve daha önemlisi, siz şoförlerin haklarının korunması için tahdit getirilmesi gerekir. Çünkü sizlerin yıllar sonra bu tahdit en büyük güvencesi olarak karşısına çıkacaktır diyerek genel başkanımız, 35 ilde tahdit yapıldığından ve bunun yasal düzenlemelerinden söz etti. Son olarak adalet için 450 kilometre yürümüş bir genel başkanımız var arkadaşlar. Adalet için 450 kilometre yürüyen bir genel başkan sizin adaletiniz için sizin hakkınız olanı size teslim edecektir. Ben bu sözü buradan bir kez daha tekrarlayayım\" dedi.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu daha sonra belediye önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Toplanan servisçiler

- Servisçilerin slogan atmaları

- Açıklama yapan Kaftancıoğlu

- Genel ve detaylar



